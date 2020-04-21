Новосибирские учёные создали новый прибор для экспресс-анализа жидкостей

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Учёные из Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с российской компанией «ВМК-Оптоэлектроника» разработали новый атомно-эмиссионный спектрометр параллельного действия с азотной микроволновой плазмой «ГРАНД-СВЧ» для элементного экспресс-анализа жидкостей.

Возможность оперативного изменения условий возбуждения аналита с помощью варьирования параметров источника возбуждения плазмы в широком диапазоне параметров позволяет не только анализировать пробы с максимальной для источников возбуждения с микроволновой азотной плазмой минерализацией до 10% мас, но и существенно снижать матричные эффекты, что особенно актуально при анализе почв, горных пород, руд и продуктов их переработки.

Спектрометр «ГРАНД-СВЧ» одновременно регистрирует спектральный диапазон в области от 190 до 780 нм, что позволяет параллельно определять до 70 элементов в пробе за 10 секунд с концентрациями от единиц мкг/л до десятков г/л.

Спектрометр «ГРАНД-СВЧ» хорошо подходит для использования в удалённых лабораториях, а также поможет снизить эксплуатационные затраты существующих аналитических лабораторий, поскольку для создания плазмы в нём используют атмосферный азот, который современные генераторы азота позволяют получать из воздуха непосредственно на месте проведения анализа.