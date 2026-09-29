Иркутская область: развитие экономики (часть 10)

Экономика Приангарья показывает отличные результаты: завершена модернизация трёх аэропортов, развивается логистика, в круглосуточном режиме строятся крупнейшая в России ТЭЦ и новый горно-обогатительный комбинат, а региональные машиностроители объединились в промышленный кластер.

В Иркутской области создан первый промышленный кластер по производству горно-обогатительного оборудования.

Министерство промышленности и торговли РФ выпустило приказ о создании в Иркутской области промышленного кластера по производству горно-обогатительного оборудования. На текущий момент он объединяет семь организаций и будет развивать производственную кооперацию и выпуск импортозамещающего оборудования. Приказом Минпромторга № 4319 он включен в федеральный реестр промышленных кластеров.

Кластер представляет собой объединение предприятий и организаций, связанных общей производственной цепочкой. Его участники совместно выпускают конечную продукцию, комплектующие и материалы, выполняют отдельные технологические операции, проводят исследования и разрабатывают новые решения. Таким образом, кластер — это система устойчивой кооперации между несколькими организациями.

Основное предназначение нового кластера — формирование в регионе устойчивой производственной цепочки для выпуска отечественного оборудования и комплектующих, используемых в горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности. Участники объединения производят металлические части оборудования, каркасы конусов, трубные элементы, ёмкостные конструкции, валы, автоматику, шкафы управления, пневматические системы и другие компоненты.Сейчас в состав промышленного кластера вошли семь участников из Иркутска, Шелехова и Черемховского района: ООО «Сервис ТехноПром», ООО «Сибикон», ООО «Сибэлектротехком», ООО «Плазма38», ООО «Байкальский электромонтажный завод», ИП Калачев И. А., а также Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Программа развития кластера рассчитана на 2026-2030 годы. В её рамках предусмотрена реализация трёх инвестиционных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции. В частности, предприятия планируют выпускать комплекты деталей для сборки модульных установок интенсивного цианирования «Акация», модулей извлечения шламов и электролизных ванн. Производственная кооперация также будет направлена на локализацию центробежных концентраторов, грохотов и другого оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых

Кооперация уже даёт плоды. Недавно завод группы компаний «Сервис ТехноПром» первым в Иркутской области поставил партию высокопроизводительных центробежных концентраторов на золотодобывающее предприятие в Монголию. Заказчиком стал один из крупнейших недропользователей соседнего государства. Комплекс обогатительного оборудования, приспособленный для россыпных месторождений и подходящий для использования в климатических условиях севера Монголии, успешно прошёл этап пуско-наладки и к настоящему моменту вошёл в режим опытной эксплуатации.

Аэропорт Усть-Кута возобновил приём и отправку самолётов.

С 1 сентября 2026 года аэропорт Усть-Кута вновь начал работу. Первый этап капитального ремонта взлётно-посадочной полосы завершился. Работы по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» госпрограммы «Развитие транспортной системы» провели в соответствии с графиком. Планируется дальнейшая модернизация авиаузла: это позволит улучшить транспортную доступность, привлечь на территории новые авиакомпании, повысить уровень безопасности полетов.

Заказчик работ — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Из федерального бюджета на обустройство инфраструктурного объекта выделили около 2,7 миллиарда рублей. В течение трёх летних месяцев ремонта аэропорт не функционировал. Подрядчик полностью восстановил бетонное основание взлётно-посадочной полосы, уложил несколько слоёв асфальтобетонного покрытия. В целом за время трёх этапов ремонта обновят 152,7 тысячи квадратных метров покрытий, восстановят перрон и рулёжную дорожку, светосигнальное оборудование. Дальнейшие работы не потребуют закрытия аэропорта и прекращения рейсов.

Планируется, что объект завершат в 2028 году, однако губернатор Приангарья поручил приложить максимум усилий и закончить ремонт раньше срока. Кроме того, глава региона обозначил, что надо проработать вопрос увеличения взлётно-посадочной полосы на 200 метров.

В аэропорту Усть-Кута протестировали приём самолётов нового типа.

Аэропорт Усть-Кута, возобновивший работу после реконструкции взлётно-посадочной полосы, готовится к сотрудничеству с новой авиакомпанией. 3 сентября в воздушной гавани впервые приняли технический борт Embraer 170 от S7 Airlines. Это событие стало ключевым этапом тестирования инфраструктуры для обслуживания нового типа лайнеров и расширения географии полётов.

Запуск первого рейса и подготовка к работе нового перевозчика это «совместная победа» Минтранса РФ, Росавиации, правительства Приангарья и Иркутской нефтяной компании. Качественный ремонт полосы позволил создать условия для наращивания частоты рейсов и приёма современных воздушных судов, что открывает для жителей севера региона новые возможности для поездок.

Для аэропорта Усть-Кута посадка Embraer 170 стала первым опытом работы с магистральным самолётом, имеющим низкорасположенные двигатели. Лайнер успешно приземлился, подтвердив техническую готовность аэродрома. Следующим шагом станет официальное внесение данного типа судна в сертификат аэродрома для запуска регулярного сообщения.

Директор S7 Group отметил, что компания видит перспективы в развитии прямых рейсов из Усть-Кута в Новосибирск и Иркутск, что позволит пассажирам пользоваться широкой маршрутной сетью перевозчика через крупные хабы. Он поблагодарил власти и оператора за реконструкцию полосы, создавшую базу для развития авиасообщения.

Модернизация аэропорта проходит в рамках мастер-плана развития Усть-Кута, инициированного Иркутской нефтяной компанией. Транспортная доступность севера — это вопрос непрерывности производства и комфорта людей. Ремонт ВПП является наглядным примером успешной реализации плана, и сегодня формируется фундамент для комплексного обновления всего аэропортового комплекса.

Аэропорт Усть-Кута остаётся стратегическим транспортным узлом севера Приангарья. Допуск к регулярному приёму Embraer 170 позволит связать город с другими субъектами России и значительно повысить мобильность населения. Усть-Кут станет третьим городом в Иркутской области (после Иркутска и Братска), откуда S7 будет выполнять полёты.

В аэропорту Усть-Илимска начат первый этап модернизации.

Первый этап модернизации начали в аэропорту Усть-Илимска. Его задача — подготовить предприятие к приёму воздушных судов большей вместимости, что позволит увеличить количество рейсов и расширить маршрутную сеть.

Аэропорт Усть-Илимска имеет регулярные рейсы пять раз в неделю. Сегодня главная задача — пойти дальше. Необходимо развивать инфраструктуру аэропорта. Уже год он принимает самолёты вместимостью до 50 пассажиров, это позволило во-первых, в три раза увеличить пассажиропоток, во-вторых, снизить объём средств из регионального бюджета на выполнение субсидированных рейсов. Виден интерес авиакомпаний к работе здесь на самолётах большей вместимости, но для этого нужно модернизировать аэропортовую и аэродромную инфраструктуру. Разработан план мероприятий до 2028 года, по нему предусмотрено 502 млн рублей, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта».

В аэропорту планируют дополнительно оснастить аварийно-спасательную станцию, здание аэровокзала, приобрести перронный автобус, повысить качество радиотехнического обеспечения полетов. Это необходимо для приема воздушных судов типа Embraer-170 и их аналогов. Ранее аэродром Усть-Илимска получил статус класса «Г». Построен аэровокзальный комплекс, оборудованы современные помещения для обслуживания до 50 пассажиров в час. Обновлена маркировка искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, приобретены противопожарный автомобиль с пенообразователем, а также специализированный транспорт для противообледенительной обработки судов и нанесения реагентов на полосу.

Аэропорт Киренска с 8 сентября начал принимать пассажирские рейсы после ремонта ВПП.

Аэропорт был закрыт с начала июня из-за аварийного состояния взлётно-посадочной полосы (ВПП), капитальный ремонт которой не проводился более 20 лет. За это время аэропорт продолжал принимать санитарную авиацию и вертолеты.

Текущий ремонт полосы был проведен за счет спонсорских средств — 20 млн рублей от трёх компаний. Работы позволили восстановить асфальтобетонное покрытие, устранить просадки и разрушения. Специалисты контролирующих инстанций и авиакомпании «ИрАэро», которая обычно выполняет рейсы в Киренск, и оператор аэродрома прилетели на Ан-24, проверили взлёт и посадку прямо на месте. Полоса готова к эксплуатации.

В Иркутской области идёт строительство крупных распределительных центров.

Строящиеся распределительные центры компании «Сервико» и торговой сети «Пятёрочка» связаны не только с внешнеэкономической, но и межрегиональной деятельностью. Их открытие повлечёт за собой создание новых рабочих мест, налоговую отдачу и, конечно, развитие территории в целом.

Инициатива ООО «Сервико» признана масштабным инвестиционным проектом. Между Правительством Иркутской области, городом Иркутском и компанией заключено инвестиционное соглашение, предоставлен земельный участок. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027-го. Объём инвестиций составит около 1 млрд рублей, всех налоговых отчислений — порядка 700 млн рублей в год. Планируется создание более ста рабочих мест. Общая площадь капитальных строений составит 38,5 тысячи кв. м, вместимость — 30 тысяч паллетомест. Планируемый объём налоговых отчислений за весь период реализации проекта — около 7,5 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию распределительного центра для нужд торговой сети «Пятёрочка» предполагается во втором квартале 2027 года. Объем инвестиций — не менее 2 млрд рублей, всех налоговых отчислений — не менее 130 млн рублей в год. Количество создаваемых рабочих мест — более 400.

Новая эра энергетики: в Усолье-Сибирском строят мощную тепловую электростанцию

Масштабное событие для Иркутской области состоялось зимой, неподалеку от ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском началось возведение нового энергоблока . Сегодня на стройплощадке готовят основание фундамента главного корпуса тепловой электростанции. Проектная мощность нового объекта составит 690 мегаватт, что сопоставимо с мощностью Иркутской ГЭС и всего на 18 мегаватт меньше, чем на Ново-Иркутской ТЭЦ.

Станцию возводят по федеральной программе «Конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов». К активным работам приступили в начале 2026 года, а ранее велась комплексная подготовка, например, закупка оборудования и вынос существующих коммуникаций, включая линии электропередач, участки водоводов и сети гидрозолоудаления.

Как объяснил руководитель строительной площадки, это позволило освободить территорию площадью 52 гектара, где разместятся главный корпус с котлами, турбинами и фильтрами, труба, водоподготовительная установка, топливно-транспортное хозяйство, склад и башни пересыпки угля, три градирни диаметром и высотой 80 метров, насосная станция, пункт пересыпки, размораживатель, вагоноопрокидыватель и новые железнодорожные пути.

Особенность строящейся станции — применение передовых технологий, обеспечивающих высокую эффективность и экологичность. На площадке ведётся обустройство буронабивных свай методом непрерывного полого шнека. Технология позволяет практически одновременно бурить скважину, заполнять её бетоном и устанавливать арматурный каркас, что критически важно для местного грунта.

Техника погружает шнек на глубину 25 метров и выносит грунт на поверхность. Далее через внутреннюю полость в пробуренное отверстие подается бетон, куда после устанавливается арматурный каркас. Такой метод обеспечивает повышенную несущую способность для конструкций.

Монтируются сваи из стали, которая предусматривает работу в сейсмоопасных и сейсмоактивных зонах. Каркасы весом более двух тонн готовятся здесь же в специальных цехах. На данный момент из 5975 свай подготовили уже 2630 — это только для главного корпуса. В последующем при строительстве градирен и дымовой трубы число увеличится ориентировочно до 12—15 тысяч. Процесс идёт круглосуточно в двухсменном режиме.

Пока на одной части территории забивают сваи, в месте, где позже установят котлоагрегат, начинается заливка бетона. Беспрерывное бетонирование будет происходить на протяжении 10 часов или даже дольше — потребуется около 1,7 тысячи кубометров материала.

На полную подготовку фундамента здания главного корпуса станции понадобится 80 тысяч кубометров бетона. Такого объёма хватило бы на целый микрорайон из многоэтажек, 34 километра дороги или 15—30 автодорожных мостов длиной 100 метров. Поставки материала осуществляет местное предприятие «Сибирский бетон». Завод располагается неподалеку, что критически важно для соблюдения сроков при заливке конструкций.

Сейчас на объекте задействовано свыше 500 специалистов и 70 единиц техники, однако это только начало. На пике строительства здесь будут трудиться до 2,5 тысячи человек. Как отмечает усольчанин Юрий Тужицкий, который работает в сфере строительства с 1987 года, настроение у всех участвующих специалистов хорошее. «Рады новому крупному проекту, тому, что наши навыки нужны. Станция поможет Усолью-Сибирскому развиваться».

Станция станет первым крупным объектом генерации, построенным в регионе за последние полвека. Несмотря на высокую степень автоматизации процессов, после запуска на ней будет работать порядка 300 специалистов. Для их комфортного проживания энергохолдинг Эн+ планирует возвести социальные объекты и жильё.

Такого строительства в Усолье-Сибирском не видели с середины прошлого века! Эн+ является одним из партнёров города, отмечают в Администрации. Благодаря строительству муниципалитет получит новые рабочие места и продолжит прогрессировать. Городские ВУЗы и техникумы уже с 2026 года начали дополнительный набор на специальности, нужные для станции.

Особое внимание при реализации проекта уделяют экологии: при строительстве применяют передовые технологии, обеспечивающие защиту окружающей среды. К примеру, на объекте установят электрофильтры производства Ярославского завода, способные довести показатель очистки дымовых газов до 99,9%. Высота трубы составит 180 метров, что гарантирует рассеивание выбросов и безопасность для жителей.

Реализация проекта, по словам представителей компании Эн+, не только сократит прогнозируемый энергодефицит на юге Сибири и сформирует дополнительные условия для надёжного и стабильного обеспечения потребителей электричеством, но и даст мощный импульс к развитию промышленности. На сегодняшний день это самая крупная угольная генерация, которая строится в стране. Уникальность объекта в том, что три блока мощностью по 230 мегаватт строятся под единой кровлей.

«Полюс» создаёт социальную среду на севере региона.

Золоторудное месторождение Сухой Лог гремит на всю страну, работы здесь начались несколько лет назад и новости отсюда приходят регулярно. Сейчас возле месторождения возводят современный вахтовый посёлок. Первые шесть корпусов вахтового посёлка в Бодайбинском районе почти готовы: «Полюс» завершает их отделку и оснащение. В каждом из трёхэтажных зданий предусмотрены зоны отдыха, а также бытовые, прачечные и сушильные помещения. Новые корпуса примут свыше 1500 сотрудников.

Инфраструктура самого крупного месторождения золота в стране будет рассчитана примерно на 3500 работников, и для их комфортного проживания компания в итоге построит 17 жилых зданий. Это будет передовое предприятие, которое объединит в себе технологичность производства и современный социальный кластер. Кормить сотрудников будет сеть столовых, дополненная собственной пекарней и молочным цехом. Отдыхать и поддерживать форму персонал сможет в современном культурно-спортивном комплексе и банных комплексах. Помимо этого, в посёлке заработают медицинский кластер с лечебно-диагностическим корпусом и учебно-производственный центр.

Возведение крупного промышленного объекта в суровых климатических условиях требует не только инженерных решений, но и прочной материальной базы. В Бодайбинском районе уже ведётся строительство горно-обогатительного комбината, который станет одним из самых крупных в стране. Работать на площадке золотодобывающего предприятия «Полюс Сухой Лог» будут более 10 тысяч человек — производственники и сотрудники сервисных организаций.

Сейчас ведётся активное строительство зданий, производственных помещений, складов, общежитий и целой сети инфраструктурных узлов. И, конечно, для такой большой стройки необходимо очень много строительных материалов.

Основным источником гранита для строительства объектов Сухого Лога является карьер Константиновский. Материал, который здесь добывают, используется для строительства десятков километров новых дорог, возведения хвостохранилища — гидросооружения для безопасного складирования отработанных материалов — и множества других производственных и инфраструктурных объектов.

Этот камень словно специально создан для бодайбинского климата — настоящая жила прочности. Он выдерживает северные ветра, перепады температур и многотонные нагрузки — гранит является особо твёрдым природным материалом, его отличают морозостойкость и долговечность.

Добывать гранит — не тоже самое, что руду. Он очень крепкий. Его гораздо сложнее бурить. Взрывать тоже нужно по-особенному, с использованием более «сгущённой» сетки скважин для зарядки взрывчатым веществом.

Геологи открыли Константиновский в 1975 году. Тогда же подсчитали и доказали первые запасы. Сегодня они оцениваются в 32 миллиона кубометров стройматериала, пригодного для промышленной эксплуатации. В месяц здесь добывают более 200 тысяч кубометров гранита. В свете масштабного строительства карьер Константиновский приобретает огромную значимость в общем объёме горных работ проекта.

В карьере непрерывный цикл — без выходных и скидок на погоду. Здесь работают пять буровых станков, несколько большегрузных БЕЛАЗов, экскаваторы, бутобои, гидромолоты, погрузчики и бульдозеры. Всего более 20 единиц карьерной техники. А перевозят добытый материал в круглосуточном режиме более 50 автосамосвалов. Часть груза отправляется непосредственно к местам строительства, часть — на дробильно-сортировочный комплекс для получения щебня разной фракции.

Но и этого крупнейшему золоторудному проекту недостаточно. Уже подготовлены к началу разработки два месторождения гранита и песчаника — Соседнее и Правобережное. В процессе к подготовки к освоению — Подгорное, где тоже будут добывать гранит. Всего же для нужд строительства собираются использовать около десятка месторождений инертных материалов. И каждый добытый камень можно будет считать краеугольным, ведь он станет частью гранитного основания для создания новой легенды мировой золотодобычи.

Иркутский завод «СтройПроектСервис» удваивает производство.

Металлоконструкции различной сложности, разноцветный профлист, железобетонные изделия, пиломатериалы, бетон, асфальт, резиновая крошка, каркасно-тентовые сооружения и многое другое. Всё это производят в Иркутске на производственной базе «Боково» компании «СтройПроектСервис». Мощность предприятия очень серьёзная, а в ближайшее время она прирастёт новыми цехами: расширение стало возможным благодаря взаимодействию с городской властью. В 2026 году Иркутск предоставил в аренду компании земельный участок, и на нём уже выросли три новых корпуса общей площадью 90 тысяч квадратных метров.

Раньше на месте, где сейчас современное производство металлоконструкций, инженерных систем и других материалов для масштабных строек, располагался Иркутский завод нерудных материалов. К сожалению, он обанкротился, площадка была продана с торгов. С тех пор здесь поселилась новая жизнь — большая растущая компания «СтройПроектСервис», которая начинала свою деятельность 18 лет назад с ремонта и строительства дорог.

На площадке размещены девять производственных направлений, в том числе цеха металлоконструкций, каркасно-тентовых сооружений, линии по выпуску железобетонных изделий, сварочный и токарные участки.

Цех металлоконструкций: это огромное ярко-жёлтое строение со стеклянным входным порталом. На входе — кофейный автомат, а справа от него — просторные раздевалки с индивидуальными кабинками и комната приема пищи. Дальше просторное помещение, в котором одновременно работают десятки специалистов — со всех сторон раздаются звуки, сливающиеся в единый заводской шум.

Всюду здесь станки, искры и масса металла разной формы и толщины. Часть стали уже обработана: нарезана на изделия, изогнута в нужную форму, а над другой частью трудятся сварщики — детали соединяются прочными швами, и вот уже стандартные плоские листы приобретают конкретное назначение — колонны для строительства зданий, составные части мостовых кранов, винтовые сваи и многое другое.

Компания ведёт строительство промышленных объектов газовой и нефтяной отрасли, и, когда стало понятно, что производить основные материалы для себя выгоднее, чем закупать готовое у поставщиков, то построили этот завод. Теперь производство так выросло, что предприятие само стало поставщиком металлоконструкций, железобетонных изделий, пиломатериалов, бетона, асфальта, готовых бытовок, жилых домов для вахтовиков и многого другого.

Есть на производстве и отдельный малярный цех — его легко отличить по ёмкостям с краской и соответствующим запахам. Впрочем, их концентрация весьма легкая — цех проветривается, а также здесь смонтированы вентиляционные шахты. С улицы хорошо просматриваются асфальтовый и бетонный заводы, а на всех свободных участках дожидаются своего часа разнообразные изделия из металла.

Ещё один корпус — здесь производят металлопрофиль. Задумывались ли вы, как изготавливают те самые листы, которые в итоге становятся заборами или фасадной отделкой зданий? Их изгибают на специальных станках, а вот на производство они прибывают в объемных рулонах. В этом же цехе «готовят» евроштакетник, для этого нарезают те самые рулоны на узкие полоски и пропускают их через специальные установки — готово!

Новая площадка, предоставленная муниципалитетом в аренду предприятию, находится через дорогу от основного производства и получила своё название — база «Боково‑2». Здесь уже стоят новые цеха — готовы основания, каркасы стен, покрыты крыши, частично возведены фасады.

1150 тонн металла, площадь — около 30 тысяч квадратных метров, — это только один из трёх новых цехов. В нём разместится цех металлоконструкций, поскольку именно этому производству требуется расширение. Первый запуск планируется уже в ноябре, а полный ритм производства будет достигнут в течение года. Благодаря появлению дополнительных территорий завод сможет как минимум удвоить производство, а это не только развитие бизнеса, но и дополнительные рабочие места для горожан.

Гальваническое производство запустили на Иркутском авиазаводе.

На Иркутском авиазаводе запущено новое гальваническое производство. Ранее некоторые крупногабаритные детали МС-21 приходилось перевозить для обработки на предприятия в других городах. Новое оборудование позволяет наносить покрытия на алюминиевые и титановые запчасти непосредственно на заводе.

Технологический процесс автоматизирован полностью. Оператор контролирует производство из специального помещения. Для каждой детали автоматически формируется протокол с детально задокументированными параметрами обработки. Ранее подобный контроль осуществлялся вручную. Ввод в строй новой гальваники является продолжением работы по техническому переоснащению завода.

Цех соответствует нормам экологии и охраны труда. Вредные пары собираются специальными сдвижными укрытиями и поступают по воздуховодам в скрубберы — аппараты для очистки газовоздушных сред от вредных примесей. Газоанализаторы предупреждают о повышении концентрации вредных веществ и дают сигнал на увеличение мощности вытяжных вентиляторов. Сдвижные поддоны собирают остатки химического раствора и направляют их по сливным трубопроводам на очистные сооружения.

Завод постепенно наращивает мощности для выхода на заданные темпы выпуска самолетов различных типов. Данный этап позволит обеспечить выполнение программы выпуска самолетов МС-21.

Модернизация идёт в Мегетском лесопитомнике.

Модернизация оборудования проводится в Мегетском лесном питомнике недалеко от Ангарска. На это направлено 59,3 млн рублей, полученных регионом из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Также около 15 млн рублей собственных средств на модернизацию направило ОГАУ «Центр лесовосстановления Иркутской области», в состав которого входит питомник.

Мегетский лесопитомник — базовый элемент системы лесовосстановления, действующей в Приангарье. Здесь выращивают сеянцы с закрытой и открытой корневыми системами.Через два года Мегетский лесопитомник отметит 80-летие. За это время сосны, в зависимости от условий, достигают высоты 20-25 метров. Можно только представить, как выглядят деревья, посаженные первыми работниками питомника. Одной из основных задач организации, созданной в 1948 году, было озеленение строящегося Ангарска. За время существования питомник пережил периоды расцвета и забвения.

В 2014 году здесь приобрели оборудование для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой. По новой технологии семена высаживают сначала в специальные кассеты, заполняющиеся питательным субстратом. Персональные ячейки размещаются на поддонах, затем помещаются в теплицы, где поддерживаются необходимая температура и влажность. Через несколько месяцев саженцы готовы к высадке на месте таежных гарей.

Начиная с 2020 года проводится системная работа по модернизации предприятия. Сейчас в лесопитомнике завершается установка четырёх новых теплиц и оснащение их оборудованием для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой: четыре автоматизированные системы полива, две автоматизированные системы рециркуляции, оборудование для получения семян из шишек хвойных пород, машина для разрыхления торфяных кип, установка для перемешивания торфа, машина для заполнения кассет, автоматическая машина для посева семян в кассеты, оборудование для мойки кассет, 50 тыс. кассет для выращивания сеянцев, подставки под кассеты. На экономию от закупок дополнительно будет закуплено ещё четыре автоматизированные системы полива и комплект кассет, также в этом году предприятие получило новый трактор. Модернизация позволит увеличить годовую производительность Мегетского лесопитомника с 3,5 до пяти миллионов штук сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой, и до 10 млн штук — при двухротационной схеме выращивания. В перспективе компанию сибирской сосне составят кедр и пихта.

Иркутский производитель средств автоматизации для промышленных предприятий вошел в число участников федпроекта «Производительность труда».

Иркутская компания «А9 Системс», специализирующаяся на комплексной автоматизации технологических процессов промышленных предприятий, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В качестве пилотного потока предприятие выбрало процесс изготовления электрических шкафов.

Шкафы автоматизации — это электротехнические комплексы, предназначенные для управления оборудованием и технологическими процессами на горно-обогатительных предприятиях. Такие предприятия занимаются добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, включая золотоносные и алмазоносные руды, а также выпуском обогащенного концентрата для металлургической промышленности.С 2012 года «А9 Системс» производит контрольно-измерительные приборы, трубопроводную арматуру и высокотехнологичное промышленное оборудование. Предприятие разрабатывает решения для автоматизации и оптимизации производственных процессов в горнодобывающей и горно-обогатительной отраслях. Ещё одно направление деятельности компании — разработка и модернизация промышленных весоизмерительных систем. Компания внедряет весовое оборудование, датчики, терминалы и программное обеспечение, позволяющие контролировать движение сырья и готовой продукции, повышать точность учета материальных потоков и снижать вероятность производственных ошибок.

Участие в федеральном проекте позволит «А9 Системс» не только усовершенствовать процесс изготовления шкафов автоматизации и сформировать на пилотном участке эффективную производственную модель, но и впоследствии распространить полученный опыт на другие направления деятельности предприятия.

Компания «Дикая Сибирь» из Иркутска поставляет продукцию из дикоросов в Китай.

Компания «Дикая Сибирь» из Иркутска вышла на китайский рынок и попала в крупнейшую поисковую систему Baidu. Сейчас ведутся переговоры о выходе бренда на китайские маркетплейсы. «Дикая Сибирь» занимается производством натуральных продуктов из сибирских растений, ягод и орехов. Сейчас компания подписывает контракт с Индией, куда в ближайшее время сибиряки будут поставлять ягодные концентраты.

В 2025 году предприниматель презентовал свой бренд «Ягорешки» Президенту России на выставке в национальном центре «Россия». Вопрос Президента — «Сколько стоит счастье?» — стал знаковым инфоповодом, который лег в основу нового товарного знака компании и коммуникационной платформы бренда.

Региональный ФРП поддерживает модернизацию производства упаковочной пленки в Ангарске.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил проект ООО «ПКП Сибпромторг» по модернизации и автоматизации производства стретч-плёнки. Ангарское предприятие получит льготный заём в размере 8,6 млн рублей по программе «Проекты развития региона» сроком на пять лет. Общий бюджет проекта — 17,2 млн рублей. Собственное финансирование предприятия также составит 8,6 млн рублей.

На новом оборудовании компания будет производить стретч-пленку «Ультра», предназначенную для автоматической упаковки и фиксации грузов на поддонах. Такой материал используют предприятия пищевой промышленности, производители строительных материалов и логистические компании. Он помогает сохранять целостность грузов при хранении и перевозке. Для производства планируется использовать российское сырьё. Средства займа направят на приобретение автоматической высокоскоростной линии для производства стретч-плёнки с системой грануляции. Проект также предусматривает оснащение производства гранулятором пластика и миксерами полимерного сырья. Автоматизация поможет обеспечить равномерную толщину плёнки и снизить риск ее обрывов. Приобретаемая линия станет единственной в Иркутской области, выпускающей стретч-пленку в формате трех рулонов шириной по 0,5 метра.

Запуск серийного выпуска на приобретаемом оборудовании намечен на второй квартал 2027 года. Плановый годовой объём производства в рамках проекта составит 180 тонн. За период пользования займом предприятие рассчитывает получить свыше 150 млн рублей выручки от реализации продукции проекта и обеспечить порядка 10 млн рублей налоговых поступлений.

Производитель продукции для общепита получит 7,5 миллиона на запуск производства бумажных стаканов.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил предоставление льготного займа иркутской компании ООО «Тим Трейд» для реализации инвестиционного проекта по организации производства однослойных и двухслойных бумажных стаканов. Финансирование будет предоставлено по программе «Проекты развития региона». Сумма займа составит 7,5 миллиона рублей сроком на пять лет по льготной процентной ставке (1% годовых в первые три года пользования займом). Общий бюджет проекта оценивается в 45 миллионов рублей.

Средства займа планируется направить на приобретение современного оборудования для выпуска бумажных стаканов различных форматов. В состав производственной линии войдут машины для изготовления стаканов, оборудование для флексографской печати, бумагорезательные и бумагоделательные машины. Всё оборудование является полностью автоматизированным и позволяет выполнять полный цикл производства продукции. В рамках проекта будет организован выпуск однослойных бумажных стаканов объемом 250, 350 и 400 мл, а также двухслойных бумажных стаканов с полноцветной печатью аналогичных форматов. За период пользования займом предприятие планирует произвести более 5,7 млн однослойных и свыше 4,8 млн двухслойных бумажных стаканов.

В настоящее время производители бумажных стаканов в Иркутской области отсутствуют, а поставки осуществляются преимущественно из других регионов страны. Запуск собственного производства позволит сократить логистические расходы, ускорить сроки поставки продукции потребителям и повысить устойчивость региональных цепочек поставок. По расчетам компании, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить почти 50 млн рублей выручки за период пользования займом и сформировать около 12 млн рублей налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

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