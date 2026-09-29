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artal Транспорт, спецтехника и логистика

В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев

© https://ленинский.екатеринбург.рф/новости/310619

Продолжается поставка новых трехсекционных низкопольных трамваев модели 71-639 «Кастор», приобретенных для уральской столицы в рамках транспортной реформы. Трамвайный парк Екатеринбурга пополнили уже 30 из 50 закупленных машин. Остальные 20 вагонов прибудут в город до 25 декабря.

Современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров и оснащены климат-контролем, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих и местами для маломобильных групп населения.

Гарантийный срок эксплуатации машин — 24 месяца или пробег 100 тысяч километров, а срок службы — не менее 30 лет. Транспорт адаптирован к уральскому климату и рассчитан на работу в любую погоду — от морозов до жары.

Текст подготовила Дарья Соломеина, фото Алсу Султановой

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Источник: ленинский.екатеринбург.рф

Комментарии 1

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  • Нет аватара vajo30.09.26 06:18:54

    В Екатеринбурге есть свои трамваи «Уралтрансмаш». Интересно, почему у них не покупают? У них тоже есть трехсекционная модель, но почему-то пока сделана в одном экземпляре. Ведь выгодно же загрузить работой свой завод с отдачей в виде налогов в местный бюджет, особенно, в условиях санкций против завода.

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