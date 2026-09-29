В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев
Продолжается поставка новых трехсекционных низкопольных трамваев модели 71-639 «Кастор», приобретенных для уральской столицы в рамках транспортной реформы. Трамвайный парк Екатеринбурга пополнили уже 30 из 50 закупленных машин. Остальные 20 вагонов прибудут в город до 25 декабря.
Современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров и оснащены климат-контролем, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих и местами для маломобильных групп населения.
Гарантийный срок эксплуатации машин — 24 месяца или пробег 100 тысяч километров, а срок службы — не менее 30 лет. Транспорт адаптирован к уральскому климату и рассчитан на работу в любую погоду — от морозов до жары.
Текст подготовила Дарья Соломеина, фото Алсу Султановой
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