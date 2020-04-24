Производство многоразовых защитных костюмов запустили в Калужской области

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В Калуге запущено новое производство многоразовых защитных костюмов.

Комплекты для многоразового использования состоят из халата, шлема и бахил. Экспериментальные образцы уже успешно использовались в калужской инфекционной больнице.

Производство многоразовой защитной одежды «Мануфактуре Боско» будет достигать объёма до 3 тыс. костюмов в сутки. Многоразовый костюм может использоваться до 100 раз, поэтому суточный объем производства только на этой фабрике в одноразовом эквиваленте можно оценить в 300 тыс. ед.

К концу апреля на производство костюмов планируется перевести 8 производственных линий предприятия.

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Предприятием выпущено более 1 млн защитных масок

«Мануфактуры Боско» одни из первых перепрофилировали производство на пошив масок, сегодня их выпускается более 60 000 штук в день.

Всего в стране к маю планируется выйти на производство 100 тыс. защитных костюмов разных типов в сутки.

© nikatv.ru

© nikatv.ru