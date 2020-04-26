Maersk запустил первый межконтинентальный поезд из Петербурга

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28 марта из Петербургского порта отправился первый контейнерный поезд в восточном направлении на сервисе Maersk AE19. Как сообщили SeaNews в компании, в составе — 46 контейнеров, это транзит из Европы в Азию плюс российский экспорт. Общее транзитное время из портов Северной Европы в порты в Южной Корее и Японии составит от 23 до 32 дней — намного меньше в сравнении с 52-57 днями при доставке традиционным морским маршрутом.

Грузы в контейнерах — фанера и химическая продукция — были отгружены с «Первого контейнерного терминала» в Петербурге и прибудут на терминал «Восточной стивидорной компании» (оба входят в состав Global Ports) ориентировочно 7 апреля, где будут отгружены на short sea суда Maersk для отправки в Корею и Японию.

Сейчас для отправителей в Европе крайне важно обеспечить открывающиеся после карантина фабрики в Китае сырьем и материалами, отметили в российском офисе Maersk. В компании уверены, что спрос на перевозки на сервисе в восточном направлении сохранится и после полной нормализации ситуации. «Коронавирус пройдет, грузы останутся, наш проект — долгосрочный», — подчеркнули в компании.

Maersk запустил сервис AE19 в августе 2019 года, партнерами на сервисе выступают российские «Модуль» и Global Ports. Как отметил Каспер Крог, руководитель направления межконтинентальных жд перевозок A.P. Moller — Maersk, AE19 предлагает грузовладельцам не только ускоренную доставку, но и более низкие ставки в сравнении с авиафрахтом. «До недавнего времени сервис работал только в западном направлении из Азии в Европу, однако с начала 2020 года грузопоток рос высокими темпами, что сделало возможным запуск сервиса в обратном направлении, из Европы в Азию», — отметил он. По словам К.Крога, наиболее востребован сервис в восточном направлении будет у вертикально интегрированных промышленных предприятий, в частности, в автомобильной и химической отраслях.

Следующая отправка поезда из Петербурга в восточном направлении была намечена на 8 апреля, в дальнейшем поезда будут ходить каждые две недели.