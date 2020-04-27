Осуществлен технический спуск теплохода «Мустай Карим»
Завод «Красное Сормово осуществил технический спуск четырехпалубного круизного теплохода «Мустай Карим». Отметим, что судно уже успело пройти этап ходовых испытаний, однако, в дальнейшем было поднято на стапель для проведения отделочных работ (их выполнение требует определенного температурного режима).
Также в течение зимнего периода завершался монтаж и установка бытовых систем, обеспечивающих функционирование пассажирской зоны.
Круизное пассажирское судно проект PV300 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Длина — 141 м
Ширина — 16,8 м
Осадка — 3 м
Высота борта на миделе — 5 м
Скорость — 12,14 уз
Пассажировместимость — 342 чел.
Экипаж и обслуживающий персонал — 144 чел.
Фото: Морское инженерное бюро
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