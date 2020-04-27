Осуществлен технический спуск теплохода «Мустай Карим»

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Завод «Красное Сормово осуществил технический спуск четырехпалубного круизного теплохода «Мустай Карим». Отметим, что судно уже успело пройти этап ходовых испытаний, однако, в дальнейшем было поднято на стапель для проведения отделочных работ (их выполнение требует определенного температурного режима).

Также в течение зимнего периода завершался монтаж и установка бытовых систем, обеспечивающих функционирование пассажирской зоны.

© sudostroenie.info

Круизное пассажирское судно проект PV300 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Длина — 141 м

Ширина — 16,8 м

Осадка — 3 м

Высота борта на миделе — 5 м

Скорость — 12,14 уз

Пассажировместимость — 342 чел.

Экипаж и обслуживающий персонал — 144 чел.

Фото: Морское инженерное бюро