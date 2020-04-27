ООО «Родник» в Нижегородской области завершило строительство новой фермы

Из старого двора расселили 256 голов скота. Новые условия и иной подход к кормлению помогли увеличить надои. В этом году коровы дают более 5 тонн молока в сутки, а в прошлом году давали на тонну меньше.

Вера Кулева, заведующая фермой ООО «Родник»:

"Двор мне очень нравится. Он очень светлый, в нем всегда чисто, постоянно вода, постоянно корм. Чистим мы навозным транспортером, а корма завозим миксером".

Организовать большую стройку удалось благодаря госпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области». Более 40% оплатило региональное правительство.

Павел Махметов, руководитель ООО «Родник»:

"Мы не решались строить без помощи. А строить надо. У нас вообще уже все трещать начало. Весь проект нам встал в 15 миллионов".

В планах у аграриев — перестроить и этот животноводческий комплекс, здесь сейчас находится 320 голов скота.

В этом году по областной программе будет построено или реконструировано 15 животноводческих помещений. По областной программе помощь может составить предприятиям от 30 до 50% затрат.