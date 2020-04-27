В Московской области заложен вишневый сад

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Сельскохозяйственное предприятие Подмосковья «Коломенская ягода» высадило более 30 отечественных сортов вишни, лучшие из которых будут посажены в саду площадью более 100 га.

«В Коломенском округе идет возрождение вишнёвых садов. Сельхозпредприятие „Коломенская ягода“ в этом сезоне высадило более 30 отечественных сортов вишни. Хозяйство нацелено на получение высокой урожайности и выращивание посадочного материала с последующей посадкой в будущем году в производственный сад площадью более 100 га. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта на площади более 10 га», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Реализацию проекта по расширению ягодных плантаций на территории области и налаживанию глубокой переработки выращенных ягод осуществляет сельскохозяйственный кооператив, который был создан в прошлом году на базе предприятия «Коломенская ягода».