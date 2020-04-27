Грузовые беспилотники на месторождениях Западной Сибири

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В ходе испытаний нефтяники проверили функциональность беспилотного электромобиля ГАЗель Next Электро и возможность его использования при решении типовых транспортных задач на внутрипромысловых дорогах.

Участники эксперимента оценили маневренность, безопасность движения, дальность автономного хода и стабильность связи беспилотника с центром дистанционного контроля.

Техника продемонстрировала свои возможности по самостоятельному выявлению препятствий и корректировке маршрута с учетом непредвиденных ограничений. Машина фиксировала появление на дороге постороннего транспорта и пешеходов, автоматически изменяя скорость и траекторию движения.

Беспилотный автомобиль подтвердил свою эффективность при движении с остановками по маршруту на расстояния до 30 км. Средняя скорость при тестировании составила 40 км/ч. Общий пробег в беспилотном режиме превысил 90 км. Электромобиль успешно справился со всеми заданиями при полном соблюдении правил дорожного движения. Испытания доказали потенциал применения беспилотников ГАЗель Next на внутрипромысловых дорогах активов «Газпром нефти» в Западной Сибири.

По итогам тестирования заводу-производителю были направлены уточняющие требования к электромобилю для повышения надежности его эксплуатации. После их учета технику ожидает следующий раунд испытаний. Заступить на вахту на месторождениях ХМАО первые грузовые беспилотники могут уже в 2021 году.

Благодаря поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Министерство промышленности и торговли России включило ХМАО в перечень территорий по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей. Это сделало возможным проведение эксперимента по испытанию инновационной техники на месторождениях региона. Со стороны «Газпром нефти» за реализацию проекта отвечал Центр инноваций в логистике «Газпромнефть-Снабжения» — дочернего предприятия компании.