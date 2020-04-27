Мясокомбинат открылся в агропромышленном парке «Ставрополье»

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Мясоперерабатывающий комбинат «Деликатесы» открылся в агропромышленном парке «Ставрополье» в Минераловодском районе. Годовой объем производства при выходе на полную мощность должен составить 20 тыс. т готовой продукции. Всего на комбинате будет создано более 300 рабочих мест.

На заводе будет осуществляться производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, мясных деликатесов и консервов. Планируется, что данная продукция будет поставляться как в оптово-розничную торговую сеть, так и в санаторно-курортные организации края.

В агропромышленном парке «Ставрополье» также планируем строительство завода по производству детских сухих смесей и консервного завода.

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Комбинат является дочерней компанией аграрной инвестиционной компании «Агрико».