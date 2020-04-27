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Агропром и пищевая промышленность

Производство мясных консервов открылось в Вологодской области

 © krassever.ru

Цех переработки мяса появился в селе Богослове Усть-Кубинского района, сообщает газета «Северная новь». Накануне здесь выпустили первую партию мясных консервов.

На новом предприятии трудятся 6 человек. Оно принадлежит ООО «Заря» и будет работать на собственном сырье. Со временем предприятие начнет принимать мясо у населения и охотников.

Планируется, что в ближайшем будущем здесь будут выпускать около 50 сортов высококачественной мясной продукции.

Источник: http://krassever.ru/news/proizvodst...vov-otkrylos-v-ust-kubinskom-rayone

Вологодская область, мясопереработка, малый и средний бизнес
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