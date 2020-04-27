Производство мясных консервов открылось в Вологодской области
Цех переработки мяса появился в селе Богослове Усть-Кубинского района, сообщает газета «Северная новь». Накануне здесь выпустили первую партию мясных консервов.
На новом предприятии трудятся 6 человек. Оно принадлежит ООО «Заря» и будет работать на собственном сырье. Со временем предприятие начнет принимать мясо у населения и охотников.
Планируется, что в ближайшем будущем здесь будут выпускать около 50 сортов высококачественной мясной продукции.
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