«Дальзавод» первым на Дальнем Востоке освоил производство судовой мебели

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АО «Центр судоремонта «Дальзавод» в г. Владивосток создает участок изготовления судовой мебели. Деревообрабатывающий цех № 7 приступил к созданию первых образцов с «дальневосточной пропиской» — ранее в ДФО не было предприятий, выпускающих корабельную мебель.

Задача нового участка производства — наполнение внутреннего пространства судов и кораблей предметами мебели и интерьера. Для нового производства было заказано специальное оборудование. В состав цеха были включены и специалисты-дизайнеры, что позволит заводу не только изготавливать мебель по готовым чертежам, но и разрабатывать ее «с нуля».

Судовая мебель востребована предприятиями судостроительной и судоремонтной отрасли в связи с активизацией этой деятельности в регионе: номенклатура и объем работ большой.

Главными критериями материала, из которого изготавливается судовая мебель, являются устойчивость к коррозии, влагостойкость, пожаробезопасность, отсутствие токсичных компонентов.

Благодаря новому оборудованию, «Дальзавод» сможет расширить свои компетенции и изготавливать любую мебель (за исключением металлической), а также увеличить скорость и качество выполняемых работ. Таким образом, предприятие сможет без ограничений выполнять заказы не только Тихоокеанского флота, но и развить гражданское направление, работая с ССК «Звезда». В качестве пилотного проекта кооперации рассматривается комплектация мебелью морских судов снабжения. Новые возможности деревообрабатывающего цеха «Дальзавода» позволят закрыть потребность в судовой мебели всех заказов ССК «Звезда» и стать единственным исполнителем этих работ.

«Дальзавод» планирует производить мебель для широкого круга заказчиков. В числе конкурентных преимуществ — расположение цеха в непосредственной близости от основных потенциальных потребителей, простота транспортировка и сборки мебели. В перспективе на базе производства корабельной мебели возможна организация производства мебели для населения.