Россия получила право на поставки мясных консервов в Сингапур
Россия получила право на поставки мясных и яичных консервов в Сингапур, говорится в сообщении Россельхознадзора.
«Россельхознадзор открыл сингапурский рынок для поставок российской готовой продукции (мясных и яичных консервов) и получил право формировать список российских предприятий-экспортеров», — отмечается в сообщении.
Поставки продукции из свинины и мяса птицы разрешены под гарантии Россельхознадзора и только с предприятий, прошедших обследование на соответствие требованиям Сингапура и включенных в реестр компаний, имеющих право экспортировать продукцию (ИС «Цербер»). Список таких предприятий в ближайшее будет сформирован и направлен в Сингапур для утверждения.
Как сообщили в Россельхознадзоре, в случае заинтересованности в поставках товаров в Сингапур предприятиям по производству консервированной продукции необходимо пройти обследование на соответствие требованиям этой страны.
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