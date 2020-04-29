«Курскрезинотехника» запустила производство резиновых футеровок для рудоизмелчительных мельниц

Компания «Курскрезинотехника» начала производство футеровок для рудоизмельчительных мельниц «волновой» конструкции.

«В 2018-2019 годах была проведена глобальная модернизация производства футеровочных изделий и сейчас мы можем предложить нашим потребителям „волновую“ резиновую футеровку: гладкую, с эффектом самофутерования, а также удлиненную волну, что позволит увеличить межремонтный период, улучшить технологические показатели мельницы и снизить операционные расходы в процессе эксплуатации», — отмечает в своём сообщении производитель. Данная конструкция успешно себя зарекомендовала при работе с шарами до 80 мм.

Продуктовый портфель охватывает все шаровые мельницы диаметром от 2.7 до 5.5 м по цилиндрической части барабана мельниц при стандартной сверловке. На мельницы с центральной разгрузкой диаметром от 2.7 до 4.0 м компания поставляет футеровку полным комплектом с системой крепежа. Для сырьевых мельниц диаметром от 3.2 до 4.0 также предлагаем полный комплект (одна камера, разделительная решетка, вторая камера, выходная решетка).

«Курскрезинотехника» более 50 лет поставляет неармированные резиновые футеровки для рудоизмельчительных шаровых мельниц диаметром от 2.1 до 3.6 м с нестандартной сверловкой (увеличенное количество рядов футеровки по диаметру барабана) и сырьевых мельниц по второй камере. По требованиям потребителей, сегодня производитель предлагает футеровку полным комплектом для этих мельниц с крепежными элементами. Следует учесть, что конструкция данной футеровки работоспособна с мелящими телами до 40 мм.