«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» открыл новые участки с запасами 80 млн тонн нефтяного эквивалента

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«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в рамках геологоразведочных работ на Воргенском лицензионном участке* в ЯНАО выделил два новых перспективных кластера, начальные геологические ресурсы которых оцениваются в 80 млн тонн нефтяного эквивалента.

До 2025 года специалисты компании проведут 3D-сейсморазведку и поисково-оценочное бурение для уточнения ресурсного потенциала участка.

Ранее на Воргенском участке была выполнена геохимическая съемка* на площади 7000 кв. км с целью оценки типа флюидов (нефть, газоконденсат, газ). Полученные результаты, а также данные 2D-сейсморазведки позволили выделить территорию площадью в 1300 кв. км, имеющую потенциал для более детального изучения.

© nng.gazprom-neft.ru

Александр Шушаков, генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

"На сегодняшний день Воргенский участок — самый крупный в портфеле активов «Ноябрьскнефтегаза». Определение контуров нефтеносности позволит повысить успешность поисково-разведочного бурения и ускорить последующее освоение этой территории, что станет важным фактором дальнейшего развития не только нашего предприятия, но и всей ямальской нефтедобычи".

Юрий Масалкин, директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти».

«На Воргенском лицензионном участке мы впервые в России протестировали собственный набор технологий площадной геохимической съемки, что позволило уточнить ресурсную базу в регионе. Тиражирование опыта применения несейсмических методов и их комплексирование с данными сейсморазведки позволит компании наращивать темпы, качество и оптимизировать стоимость геологоразведочных работ».

Воргенский лицензионный участок площадью 11,7 тыс. кв. км расположен в Красноселькупском районе ЯНАО в 320 км восточнее Ноябрьска. Он входит в Отдаленную группу месторождений (ОГМ) «Ноябрьскнефтегаза» и примыкает к Воргенскому месторождению, разрабатываемому с 2010 года.

*Площадная геохимическая съемка — метод, оценивающий концентрации углеводородов на дневной поверхности. Считается, что молекулы углеводородов, находящиеся на глубине 2-3 километров, способны мигрировать и формировать геохимические поля. Обнаружение таких молекул позволяет определять границы нефтеносных территорий и оценивать фазовый состав углеводородов, заполняющих залежи.