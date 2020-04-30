На Мессояхе завершен сложный этап строительства газопровода

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На Восточно-Мессояхском месторождении успешно завершены строительно-монтажные работы по прокладке газопровода под рекой Мессояха методом наклонно-направленного бурения. Строительство 900-метрового участка велось на глубине 12 метров от нижней границы русла с поэтапным наращиванием диаметра скважины. Дополнительную безопасность в эксплуатации подводному участку обеспечивает технология «труба в трубе»: с помощью роликовых опор дюкер «вложен» в металлический футляр диаметром 820 мм. На данном этапе готовы все 47 км линейной части газовой ветки, идет подготовка к его испытанию.

Газопровод станет частью системы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), добываемого в процессе разработки самого северного материкового нефтепромысла России. Летом 2020 года «Мессояханефтегаз» планирует ввести в эксплуатацию сразу несколько объектов инфраструктуры газового цикла. На Восточно-Мессояхском месторождении — компрессорную станцию мощностью 1,5 млрд кубометров в год, на Западно-Мессояхском участке — подземное хранилище, куда ПНГ будут закачивать до решения о его дальнейшем полезном использовании. Сейчас работы по строительству хранилища близятся к завершению: обустроена кустовая площадка с четырьмя горизонтальными скважинами для закачки ПНГ в газовую залежь площадью около 70 кв. км.

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Решение транспортировать и закачивать ПНГ с нефтеносного месторождения в неразработанные газовые пласты соседнего лицензионного участка уникально для отрасли. Реализация проекта позволит активу обеспечить выполнение целевого показателя по утилизации ПНГ и позволит эффективно распорядиться природными ресурсами Заполярья.

Андрей Комаров, глава дирекции по газу и энергетике «Газпром нефти»: «В условиях ограниченного доступа к промышленной и транспортной инфраструктуре, обусловленного автономией, „Мессояханефтегаз“ нашел оптимальное решение по утилизации попутного нефтяного газа. Реализация проекта минимизирует антропогенное воздействие на окружающую среду и позволит компании в дальнейшем обеспечить рост уровня полезного использования ПНГ».