«Газпром инвест» построил самый длинный в России подводный переход газопровода

«Газпром инвест» завершил прокладку самого длинного в России подводного перехода газопровода методом горизонтально направленного бурения щитом (ГНБЩ). Подводный переход через реку Тунгуска в Хабаровском крае длиной 1657 метров занесен в Книгу рекордов России. Переход более чем на 250 метров превосходит самые протяженные подобные сооружения, когда-либо построенные в России данным способом.

Подводный переход через реку Тунгуска — часть масштабного проекта строительства магистрального газопровода «Белогорск — Хабаровск». Для его возведения был задействован мощный проходческий щит. По технологии ГНБЩ осуществлялось одновременное горизонтально направленное бурение и проталкивание трубы диаметром 1400 мм. Ключевым преимуществом данного метода является его экологичность за счет минимального воздействия на окружающую среду.

Для обеспечения проходки рекордной длины были использованы два трубных доталкивателя c тяговым усилием 750 т. В процессе работ смонтировано 12,8 км силовых и информационных кабелей и 11,4 км вспомогательных коммуникаций.

«Каждая новая река на пути магистрального газопровода — это вызов для инженеров, проектировщиков, строителей, производителей оборудования. Строительство столь длинного подводного перехода стало возможным благодаря накопленному опыту всех компаний строительного комплекса „Газпрома“ и отлаженному взаимодействию в рамках работы интегрированного проектного офиса. Особенно хочу отметить профессионализм специалистов непосредственного исполнителя работ — АО „Белтрубопроводстрой“», — отметил директор филиала «Газпром инвест» «Томск» Виктор Мисник.

Белогорск-Хабаровск — серй пунктир на восточной части схемы