Минобороны сдало сразу шесть многофункциональных медцентров для борьбы с Covid-19
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров в различных регионах страны. Об этом в четверг сообщили журналистам в военном ведомстве.
«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тыс. единиц.
Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 и 800 представителей среднего и младшего медицинского персонала соответственно.
Всего будет задействовано более 2300 как военных, так и гражданских работников.
Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население в случае необходимости.
Читайте также...
- Новый онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе принял первых пациентов
- Новая детская больница в столице Карачаево-Черкесии сдана в эксплуатацию
- Хирургический корпус детской республиканской больницы открыт в Бурятии
30.04.2016:27:44
30.04.2016:56:57