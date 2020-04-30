Минобороны сдало сразу шесть многофункциональных медцентров для борьбы с Covid-19

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров в различных регионах страны. Об этом в четверг сообщили журналистам в военном ведомстве.

«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тыс. единиц.

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Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 и 800 представителей среднего и младшего медицинского персонала соответственно.

Всего будет задействовано более 2300 как военных, так и гражданских работников.

Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население в случае необходимости.

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