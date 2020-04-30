Челябинский механический завод запустил в эксплуатацию новый окрасочный комплекс

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Челябинский механический завод — машиностроительное предприятие по производству автомобильных кранов марки, кранов на гусеничном ходу марки и специальных кранов.

На заводе запустили в эксплуатацию окрасочный комплекс, у которого нет аналогов в России. В составе комплекса применены самые современные технологии и специальное оборудование от мировых лидеров, включая камеру фосфатирования, зону открытой окраски и передвижную камеру сушки.

Новая технология включает операцию подготовки к окрашиванию. Её производят в специальном помещении. Выполняется мойка деталей и узлов под давлением воды с применением ПАВ (поверхностных активных веществ). Далее обрабатываются слабо концентрированным составом ортофосфорной кислоты, образующей тонкую пленку на поверхности (6-12 микрон), которая служит основой для проведения покрасочных работ.

Технологический процесс новой окрасочной линии предусматривает вовлечение грузоподъемного оборудования непосредственно в сам процесс окрашивания. Вследствие чего, мостовые краны в количестве четырех единиц во взрывобезопасном исполнении являются не только вспомогательным оборудованием для обеспечения перемещения и погрузочно-разгрузочных работ окрасочного производства, но и технологическим оборудованием, непосредственно участвующим в изготовлении продукции. При помощи кранов детали и узлы размещаются на участке на специальных технологических подставках и(или) технологических подвесах, где осуществляется непосредственно окраска изделий в узлах.

С мая 2020 года при окрашивании металлоконструкций для автомобильных и гусеничных кранов будет использоваться двухкомпонентная полиуретановая система, которая имеет долговечность лакокрасочного покрытия более 12 лет, даже при климатических условиях, соответствующих Крайнему Северу. Применение двухкомпонентных лакокрасочных материалов требует постоянного поддержания температурного режима при операции нанесения материала 22-230С и в режиме сушки 55-600С, что обеспечивается комплексом нового оборудования.

С переходом на новую технологию окончательной окраски в узлах с последующей сборкой готового изделия, общая длительность всех процессов окрашивания значительно ниже (до 2 раз), чем при технологии с предварительной окраской в узлах, сборкой изделия и далее окончательной окраской.

Одними из главных приоритетов ЧМЗ при освоении новой технологии являются мероприятия, направленные на повышение уровня и соблюдения требований промышленной безопасности, а также предотвращение нанесения ущерба окружающей среде. Риски отрицательного воздействия на экологию и здоровье специалистов, задействованных в производственном процессе, сведены к минимуму за счет реализации комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха и окружающей среды: установлены гидрофильные системы по улавливанию газов и аэрозолей, приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжка на каждую камеру, регулярное проведение инструментальных замеров на источнике выбросов и лабораторных испытаний сточных вод.

Запуск современной и высокоэффективной технологии процесса окраски на ЧМЗ был осуществлен при поддержке Минпромторга РФ за счет реализации целого комплекса мер и программ субсидирования.