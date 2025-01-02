Российский завод выпустил новые модели автокранов

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Как сообщила пресс-служба ОАО ЧМЗ, в декабре 2024 года заводом был представлен автокран Челябинец КС-55732"СТ" грузоподъемностью 25 тонн, длиной трехсекционной стрелы овоидного профиля 31 метр и максимальной высотой подъема крюка 31,6 метр, изготовленный на вездеходном шасси Урал Next 6×6.

Ранее заводом был освоен выпуск модели КС-55732"СТ грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы 31 метр, но в четырехсекционном исполнении, на шасси КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-43118.

В конце апреля 2024 года пресс-служба ОАО ЧМЗ сообщила о выпуске новой модели автокрана КС-65760 «СТ» грузоподъемностью 60 тонн и длинной пятисекционной стрелы с профилем овоидного типа 42 метра, изготовленной на шасси КАМАЗ-6560 (8×8).

Особенность модели состоит в ее соответствии требованиям весового контроля, которое позволяет свободно передвигаться по дорогам без оформления специального разрешения.

В настоящий момент ОАО ЧМЗ освоило выпуск 50 моделей автомобильных кранов на шасси КАМАЗ, Урал, Урал Некст и IVECO-AMT (одна модель), грузоподъемностью от 16 до 60 тонн.

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