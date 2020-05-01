В Забайкальском крае запущено новое производство пеллет

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Группа «Инновация» первая из 13 резидентов территории опережающего развития «Забайкалье» реализовала инвестиционный проект и приступила к производству высокоэффективного биотоплива — пеллет из отходов деревопереработки. Продукция предприятия выпускается под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», который способствует продвижению товаров и услуг инвесторов преференциальных режимов.

Завод способен производить почти 11 тысяч тонн пеллет в год.

Цену установили почти на 5 тысяч рублей ниже среднерыночной в крае, — рассказывает генеральный директор ООО «Группа „Инновация“ Леонид Кузьмицкий. — Кроме того, наш проект вносит серьезный вклад в улучшение экологической ситуации в Забайкалье. Во-первых, мы перерабатываем отходы лесопромышленных предприятий, которые сейчас чаще всего никак не утилизируются, а потому загрязняют окружающую среду и повышают риск возникновения пожаров. А во-вторых, использование пеллет в качестве топлива позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу примерно на 1000 тонн в год, а в почву и воду — на 5000 тонн».

Производимого предприятием объема топливных гранул хватит не только для удовлетворения спроса местного рынка. Планируется направлять высококачественное экологичное топливо на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. У компании существуют конкретные планы по продажам в Южной Корее и Японии.

© minvr.ru

© minvr.ru

© minvr.ru

© minvr.ru