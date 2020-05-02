Российское судостроение в апреле 2020 года

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Первые дни мая — самое подходящее время подвести итоги апреля для отечественного судостроения, вспомнить ключевые события отрасли за минувший непростой месяц. Несмотря на то, что апрель прошёл под знаком ограничений, вводимых в рамках борьбы с коронавирусом, практически весь месяц продолжалось строительство новых судов и кораблей.

Месяц начался с создания в России новой корпорации. Указом президента страны от 1 апреля была создана «Корпорация морского приборостроения», куда вошли ключевые предприятия отрасли. Новая структура нацелена на сохранение и развитие их научно-производственного потенциала.

6 апреля, после частичного снятия ограничений из-за коронавируса, корабелы Выборгского СЗ приступили к резке металла для очередного траулера проекта КМТ02. Это второе судно, строящееся по заказу компании «Атлантрыбфлот». Спустя неделю из эллинга ВСЗ был выведен первый траулер проекта КМТ02 для данного заказчика — «Юрий Маточкин».

В минувшем месяце стало известно о важном событии, которое прошло без особой огласки в марте 2020 года. Заказчику в лице Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России было передано океанографическое исследовательское судно «Академик Александров». Судно построено в Центре судоремонта «Звездочка» по проекту ЦМКБ «Алмаз».

Середина апреля оказалась крайне насыщенной событиями. Так, были подписаны несколько важных контрактов. Находкинский СРЗ и группа «Антей» заключили договоры на строительство шести судов-краболовов в рамках программы инвестквот. Далее пошли новости от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). По заказу компании «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» построит четыре речных судна на подводных крыльях «Валдай 45Р», а Средне-Невский судостроительный завод сдаст два пассажирских судна проекта А45-90.2 для Красноярского края. Также с участием ГТЛК на судостроительном заводе «Лотос» началась постройка четырёх земснарядов для внутренних водных путей.

Не обошлось в апреле и без спусков на воду. 15 апреля на заводе «Пелла» в Ленинградской области спустили на воду сразу два патрульных катера «Раптор», строящихся по заказу Минобороны. На нижегородском заводе «Красное Сормово» на воду сошёл очередной сухогруз проекта RSD59 «Пола Варвара». Спустя несколько дней на Окской судоверфи на воду был спущен строящийся по тому же проекту сухогруз «Петротранс — 5902», а на территории «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» прошла церемония спуска на воду четвёртого судна «Валдай 45Р» для Нижегородской области.

Фото: СЗ "Пелла" © sudostroenie.info

В эти же дни на «Красном Сормово» состоялся технический спуск на воду круизного лайнера «Мустай Карим». Повторный подъём теплохода на стапель был вызван необходимостью проведения на судне отделочных работ.

21 апреля Хабаровский судостроительный завод наконец провёл церемонию закладки двух краболовов в модном теперь режиме онлайн. Ранее мероприятие было перенесено из-за противовирусных ограничений. Суда строятся в рамках программы инвестквот по заказу компании «Маг-Си Интернешнл».

Испытания в апреле также проводились. 22 апреля в Новороссийск для прохождения испытаний прибыл третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин». Корабль для Черноморского флота построен на Зеленодольском заводе им. Горького при участии завода «Залив». В те же дни судоремонтный завод «Нерпа» завершил испытания после ремонта атомной подводной лодки «Вепрь».

В третьей декаде апреля несколько важных новостей пришло от дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». 23 апреля был заключен контракт с «Атомфлотом» на строительство головного атомного ледокола «Лидер». Атомоход станет самым большим и мощным ледоколом в мире. В тот же день стало известно, о подписании указа президента о продаже Крыловским ГНЦ пакета акций ЦКБ «Айсберг» (проектировщик ледокола «Лидер»). Покупателем станет АО «Современные технологии судостроения», владеющее через ДЦСС верфью «Звезда». Спустя пять дней в Большой Камень был доставлен батопорт для сухого дока ССК «Звезда». Крупнейший в России сухой док строится, в том числе, и для ледокола «Лидер».

Тем временем на другом конце страны, на Балтийском заводе, продолжается строительство серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220. 29 апреля на ледоколе «Урал» была установлена мачта. На другом крупнейшем заводе Санкт-Петербурга — Северной верфи продолжаются испытания судна технического обеспечения «Всеволод Бобров». В апреле корабелы приступили к проверке основных дизель-генераторов.

В последний день месяца стало известно, что 29 апреля завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Пола Мария».

Напоследок отметим, что в апреле не состоялась ожидаемая массовая закладка шести кораблей для Минобороны. Будем ждать официального начала постройки новых фрегатов, универсальных десантных кораблей и многоцелевых атомных подводных лодок в мае. Также в мае должен быть спущен на воду фрегат «Адмирал Головко».