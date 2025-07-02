РЛС Pro-Mariner Radar 5000 разработки ЭМЦТ готова к производству

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Система готова к поставке на любые суда, включая ледоколы и высокоскоростной флот

Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), российский разработчик IT решений для морской отрасли, прошла процедуру сертификации и получила Свидетельство о типовом одобрении (СТО) Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр) на радиолокационную станцию Pro-Mariner Radar 5000. Как сообщает пресс-служба ЭМЦТ, этот документ подтверждает полное соответствие оборудования требованиям к безопасности, надежности и функциональности, установленным для современного судового навигационного оборудования.

Pro-Mariner Radar 5000 — это картографический радар, совмещающий радиолокационное изображение с данными электронных навигационных карт в едином интерфейсе. Такое решение упрощает восприятие навигационной информации и повышает точность оценки обстановки, что особенно актуально при работе в сложных погодных и навигационных условиях.

Станция обладает адаптивностью, поддерживая стабильную работу в X-диапазоне и S-диапазоне. Это обеспечивает надежное обнаружение объектов как на ближних, так и на дальних дистанциях, включая условия ограниченной видимости. При этом Pro-Mariner Radar 5000 сохраняет работоспособность при экстремально низких температурах — до -55°C, что особенно важно для судов, эксплуатируемых в арктических условиях и регионах с суровым климатом.

Открытая архитектура радара предусматривает возможность его интеграции с другими судовыми системами, такими как ЭКНИС, оборудование ГМССБ, АИС, что соответствует современным отраслевым требованиям к построению навигационных комплексов.

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