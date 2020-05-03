В Томске и Якутии построены новые студенческие общежития

© dn1.vtomske.ru

Около тысячи студентов ТГУ заселятся в новое общежитие университета на Аркадия Иванова. Имя для нового здания, состоящего из двух корпусов, вуз озвучит в начале мая.С тоимость строительных работ составила 792 миллиона рублей.

В общежитии — около 200 секций, в каждой из которых есть свои туалеты и душевые. Всего — порядка 420 комнат. Общежитие состоит из двух корпусов: 12-этажного и 15-этажного. Есть тренажерные залы, учебные комнаты на 80 мест, актовый зал на 180 человек и пункты питания. В каждую секцию закуплены плиты, холодильники и стиральные машины. Стирка для студентов из нового общежития, в отличие от постояльцев «Паруса», будет бесплатной.

Тысяча счастливых студентов: ТГУ показал новое общежитие на берегу Томи © dn1.vtomske.ru

Напомним, строительство общежития на Аркадия Иванова, 20а, началось в сентябре 2017 года.

Определенное количество комнат рассчитано для студентов-инвалидов. В них сделано одно спальное место, а также установлено специальное оборудование в уборной. Корпус оборудован тактильной плиткой, указатели обозначены, в том числе, и шрифтом Брайля.

Вход в общежитие сделан по отпечаткам пальцев. Первые студенты сюда уже заселились. В комнаты проведен интернет, поэтому студенты могут заниматься дистанционно. В планах у университета — благоустроить стадион ТГУ и сделать из него удобное общественное пространство для любителей спорта.

© dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru

Как рассказал журналистам проректор ТГУ по соцвопросам Сергей Кулижский, в здание на Аркадия Иванова заселятся порядка тысячи студентов. Однако пока это не решает проблемы нехватки мест в общежитии.

«Здесь будут жить магистранты и аспиранты из разных факультетов. Проблема в том, что наши общежития коридорного типа менее комфортные по сравнению с „Парусом“ или даже с общежитием № 3 на Лыткина. Мы хотим и выстраиваем политику так, чтобы все студенты, проживающие в общежитиях, имели подобные хорошие условия. Мы очень надеемся, что все-таки независимо от экономической ситуации большой кампус будет построен», — рассказал Кулижский.

Что касается названия общежития, то до начала мая ТГУ продолжает голосование по его выбору. Среди сотни вариантов остались три: «Маяк», «Облака» и «Эверест». Оставить голос за понравившееся название можно по ссылке.

© dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru © dn1.vtomske.ru

В селе Чурапча Якутии открылось новое здание студенческого общежития на 200 мест

© sakha.gov.ru

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта сегодня является единственным вузом спортивной направленности в Республике Саха (Якутия) и единственным вузом из 14 подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, который имеет специализацию по развитию национальных видов спорта народов России.

© sakha.gov.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS !