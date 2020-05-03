Завершены основные строительно-монтажные работы на строительстве гидроузла Белоомут

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2 мая 2020 г. ПОС. БЕЛООМУТ (Московская обл.). Завершены все основные строительно-монтажные работы второго, основного этапа строительства гидроузла Белоомут в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года.

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», после завершения строительно-монтажных работ на плотине, прокладки кабельных трасс и монтажа шкафов управления на 3-й и 4-й секциях плотины началось выполнение пусконаладочных операций на автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) плотины и в диспетчерской административно-бытового здания.

Также полностью завершен демонтаж временной перемычки в верхнем и нижнем бьефах, выполнен демонтаж опор, распределительных поясов, распорок и шпунтовых рядов, для чего был задействован специализированный флот ФГБУ «Морспасслужба».

Завершены работы по благоустройству территории гидроузла, начинается высевание декоративного газона. На объекте сейчас трудятся более 30 инженерно-технических работников и 100 рабочих при соблюдении необходимых санитарно-эпидемических регламентов.

Ключевая задача финишного этапа реализации проекта — качественно и своевременно выполнить пусконаладочные работы по АСУТП плотины. В рамках воплощения дополнительных требований к проекту на территории административно-хозяйственного комплекса предстоит завершить выполнение работ по организованному сбору ливневых, хозяйственно-бытовых стоков и асфальтирование подъездных дорог.

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Досье:

Гидроузел Белоомут был построен на реке Оке одновременно с гидроузлом Кузьминск в 1911-1915 годы по проекту русского инженера Нестора Пузыревского. В течение целого столетия капитального ремонта ГТС на участке не было, что ухудшало судоходные условия на Оке, в связи с чем в 2015 году началась комплексная реконструкция этого сложного гидротехнического объекта, включающая строительство современного судоходного шлюза, капитальной плотины, автоматизированной системы управления, административно-бытового и производственных зданий, а также водозаборного узла с двумя артезианскими скважинами и системой водоочистки.

Заказчиком работ по проекту является Росморречфлот, застройщиком — ФГБУ «Канал имени Москвы», а генподрядчиком с 2019 г. — подведомственное Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба», выигравшее соответствующую конкурентную процедуру по итогам состоявшихся торгов.

Завершение реконструкции Белоомута позволит кардинально решить проблему мелководья на реке Оке, обеспечить гарантированные судоходные глубины и надёжно обеспечить стабильную навигацию для пассажирского и грузового транзитного флота, при этом пропускная способность внутренних водных путей по плану возрастёт на 0,91 млн. тонн.

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