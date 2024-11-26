Развитие речного транспорта в Москве в 2024 году

Первые в мире круглогодичные регулярные маршруты электросудов запустили еще в 2023 году. А в 2024 году первый маршрут был продлен до причала «Парк Фили» и получил новое название «Киевский — Парк Фили». Всего за год на двух маршрутах было открыто 6 новых причалов.

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В июне на маршруты вышли 4 новых электросудна — «Каменка», «Люблинка», «Кузнецовка» и «Пахра». Благодаря ним сократились интервалы движения и выросло число ежедневных рейсов. Сегодня круглогодичный электрофлот столицы насчитывает 21 отечественное судно класса «Лед 20», что позволяет им самостоятельно преодолевать мелкобитный лед толщиной до 20 см.

Всего с начала работы круглогодичные электросуда совершили более 58 тыс. рейсов, прошли свыше 520 тыс. км и перевезли 1,5 млн пассажиров.

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С апреля по ноябрь 2024 г. круизные теплоходы приняли более 370 тыс. пассажиров — на 15% больше, чем в навигацию 2023 г. Среди самых популярных направлений речных путешествий — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ярославль.

В разгар сезона Северный и Южный речные вокзалы принимали и отправляли до 30 теплоходов в день. Всего же обслужили более 2,1 тыс. рейсов — на 10% больше по сравнению с прошлогодним сезоном.

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Рост пассажиропотока наблюдался и на маршрутах-переправах до причалов «Химки» и «Захарково» — 264 тыс. поездок, на 22 тыс. больше, чем в прошлом году.

В 2024 году по Москве-реке курсировали более 150 прогулочных теплоходов. Их услугами воспользовалось более 1,5 млн человек.

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Также в этом году акваторию Москвы-реки разделили на 12 зон. Появились отдельные участки для регулярных и прогулочных маршрутов, отдыха на воде и разовых мероприятий и фейерверков.

Развитие речного транспорта продолжится — до конца 2025 года поступят еще 10 электросудов, 8 из них уже заложены на верфи в Санкт-Петербурге. Также в следующем году в столицу прибудут 5 плавучих причалов — их собирают в Перми.

В Нагатинском затоне в Москве создается высокотехнологичный и самый современный в мире судостроительный кластер. Производство полного цикла рассчитано на строительство до 50 электросудов и техобслуживание до 100 единиц речного транспорта в год.

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