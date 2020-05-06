Девятиклассник спас из ледяной воды двухлетнего ребёнка

27 апреля Сергей Тушканов из села Тасеево Красноярского края шёл с приятелями по берегу реки Усолка. Вдруг впереди затормозила машина. Водитель вышел из неё и испуганно заметался по берегу, а когда ребята подошли, показал им: на другом берегу, метрах в 50, что-то отчаянно трепыхалось в воде.

Серёжка не помнит, как смахнул с ног кроссовки и штаны, как отлетела в сторону куртка. Он только понял, что плывёт изо всех сил, когда вода обожгла его. Ледоход на Усолке всего две недели как начался.

© Фото из открытых источников

Реку переплыл — а у берега на мелководье ребёнок, девочка. Она уже ослабела, устала кричать и плакать. Серёжка расцепил её ручки, которыми она держала ветки ивы, склонившиеся над водой, и девочка тут же прижалась к спасителю.

На берегу тот водитель, очевидец происходящего, уже вызвал скорую помощь. Девочку увезли — говорят, у неё переохлаждение, но жизнь вне опасности.

Как произошло, что малышка оказалась в тот день одна и упала в реку, остается неизвестным.

А Сергей — настоящий герой. И не в первый раз доказывает это звание. Мама Сергея, Нина, вспоминает: недавно у соседей загорелся дом. Сергей бросился тушить, закидывал огонь снегом… В этот миг она поняла, что Сергей способен на настоящие мужские поступки.

© Фото из открытых источников

Сельчане, администрация и школьный коллектив решили наградить Сергея за его самоотверженность — ему подарили велосипед.

Мы обязательно разместим историю этого подвига на нашей Карте героев. А еще, вполне может быть, нам удастся связаться с Сергеем, и мы напишем о нём одну из глав нашей книги о героях!