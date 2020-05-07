Роботизированный молочный комплекс запущен в Татарстане

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Новый роботизированный молочный комплекс ООО «СХП Юлбат» запущен в д.Туктар Альметьевского района Республики Татарстан.

Молочный комплекс построен в 2019 году при поддержке министерства. Сумма субсидий составила порядка 81 млн рублей. Процесс доения коров полностью автоматизирован, установлены 4 доильных робота (модель — Astronaut A5 фирмы Lely).

Подача кормов производится по специальной схеме, без заезда внутрь комплекса. Для регулирования микроклимата установлены система вентиляции воздуха и автоматические воздушные шторы, работающие от датчиков температуры.

В июле 2019 года завезена первая партия нетелей породы «Монбельярд» в количестве 80 гол. Особенностью коров породы «Монбельярд» является высокая продуктивность (до 8 500 кг/лакт.), молоко отличается высокой жирностью и повышенным содержанием белка.

В агрофирме содержатся свыше 450 голов КРС, в том числе 210 коров. Ежедневно производится свыше 6,6 тонны молока, средний надой на одну корову составляет 32,7 кг. Молоко реализуется на Казанский молочный комбинат по цене 24,5 руб.