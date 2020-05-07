Гуманитарная операция Министерства обороны России в Италии завершена

© s0.rbk.ru

Российские военные передали итальянцам полевой госпиталь в Бергамо на 142 койки, развёрнутый специалистами Минобороны Российской Федерации для оказания помощи.

«В соответствии с решением о завершении российской гуманитарной операции в Итальянской Республике военные медики Минобороны России завершили передачу итальянским специалистам отделения интенсивной терапии и терапевтического отделения полевого госпиталя Бергамо, где в течение месяца проводили приём и оказание помощи больным коронавирусной инфекцией», — указали в Минобороны.

Всего больных в полевом госпитале лечили 32 российских военных врача и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в три смены. Совместно с медиками работали российские переводчики, которые помогают в общении с пациентами и итальянскими коллегами.

С началом работы полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля по 7 мая российские военные специалисты приняли на лечение 115 заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время 76 пациентов выздоровели и были выписаны.

© gov-news.ru

Российская гуманитарная операция была начата 22 марта, когда транспортные самолёты российских вооружённых сил начали переброску в Италию личного состава и техники.

По данным Минобороны России, за время миссии российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах наиболее пострадавшей от эпидемии области Италии — Ломбардии. Обработано 111 зданий и сооружений, более 1 млн 70 тыс. м2 внутренних помещений и более 380 тыс. м2 дорог с твёрдым покрытием.

© s0.rbk.ru

© static.1tv.ru