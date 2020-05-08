Пассажирский теплоход «Мустай Карим» приступил к заключительному этапу ходовых испытаний

© krsormovo.nnov.ru

На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) начался заключительный этап ходовых испытаний пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай Карим». Также, 9 мая, судно даст праздничный «Гудок Победы».

07 мая 2020 года круизный лайнер «Мустай Карим», строящийся на заводе «Красное Сормово», ушел на заключительный этап ходовых испытаний. Планируется, что проверка судна пройдет с 07 по 09 мая 2020 года в акватории Горьковского водохранилища Нижегородской области в районе города Чкаловск.

В ходе испытаний будет повторно проверена работа общесудовых систем, в том числе, винторулевых колонок (ВРК), главных двигателей, электростанций, системы автоматики и другого оборудования, а также управляемость и реверсивные качества теплохода.

Кроме того, во время ходовых испытаний «Мустай Карим» примет участие во Всероссийской акции «Гудок Победы», которая пройдет от Калининграда до Владивостока по инициативе Музея Мирового океана (г. Калининград) 9 мая в 13.00 по московскому времени. В День Великой Победы на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации раздадутся «голоса» судов и кораблей — таким образом корабелы отдадут дань памяти и уважения тем, кто 75 лет назад сражался за Родину.

Напомним, современный пассажирский теплоход строится на заводе «Красное Сормово» с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО «Завод «Красное Сормово», заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг» (ранее называвшаяся «Гознак-лизинг»), а получателем ООО «ВодоходЪ». Спуск судна на воду был совершен 11 сентября 2019 года.

Технические характеристики проекта PV300

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва-Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва-Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские прибрежные районы, в соответствии с классом судна.

Автономность плавания по запасам топлива, моторного масла — 15 суток, по запасам провизии — 5 суток.

Дальность плавания — около 6000 км.

Размещение пассажиров:

Уровень обитаемости обеспечивает комфортные условия размещения и отдыха пассажиров. Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — верхняя, шлюпочная и тентовая палубы.

Для размещения пассажиров в количестве 329 человек на судне предусматриваются: 152 кают «Стандарт»; 9 каюты «Люкс», 1 каюта «Полулюкс», 1 каюта для лиц с ограниченными возможностями.