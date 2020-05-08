Видео прибытия в Белоруссию из России новой партии модернизированных Т-72Б3

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Белорусская армия получила новую партию из пяти улучшенных танков Т-72Б3. О поступлении этой техники сообщает Министерство обороны союзного государства.

Бронетехника проходила модернизацию в рамках ранее заключенного контракта между МО РБ и акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Данная версия Т-72Б3 оборудована более мощной силовой установкой в 1130 лошадиных сил. По сравнению с базовой машиной существенно доработан комплекс вооружения.

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Танк получил усиленные бортовые экраны корпуса с комплектами быстро устанавливаемой модульной противокумулятивной защиты.

Модернизированные в России Т-72Б3 ранних поставок уже хорошо зарекомендовали себя в армии Белоруссии. Они принимали участие в различных учениях, а также в проводимых в подмосковном Алабино соревнованиях по «танковому биатлону».