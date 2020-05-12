Компания «УКБП» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Утес»
Компания «УКБП» (г.Ульяновск) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов. «УКБП» расширило производственные возможности по выпуску аппаратов и выпускает аппараты с темпом около 1000 рециркуляторов в месяц.
Рециркуляторы РБУ-2/30 «Утес», РБУ-3/30 «Утес» представляют из себя аппараты закрытого типа и предназначены для работы в присутствии людей. Их можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. В передвижном варианте стерилизаторы комплектуются съемной колесной рамкой-тележкой.
Рециркуляторы РБУ, благодаря учету в конструкции опыта эксплуатации в тяжелых условиях и жестких требований заказчиков, могут работать непрерывно полный рабочий день. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.
Достоинством аппаратов также является их мощность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее.
Устанавливаемые в аппараты УФ-лампы обеспечивают ресурс не менее 8000 часов, время непрерывной работы не менее 8 часов. Гарантийный срок для аппаратов составляет 18 месяцев.
Плоская конструкция удобна, прочна, легко монтируется на вертикальную поверхность и не занимает много места. Аппараты снабжены встроенным блоком автоматического управлеия и индикации времени работы ламп.
Аппараты рассчитаны на работу в медицинских помещениях I-V категорий, а также могут использоваться в сельскохозяйственных, промышленных помещениях, в общественных зданиях с большим скоплением людей.
Технические характеристики
- Эффективность обеззараживания воздушного потока (по золотистому стафилококку):
- РБУ 2/30-Утес не менее 99,0%
- РБУ 3/30-Утес не менее 99,9%
- Мощность потребляемая от сети:
- РБУ 2/30-Утес не более 150 ВА
- РБУ 3/30-Утес не более 180 ВА
- Рабочий режим при:
- температуре окружающего воздуха от +10 до +35°,
- с относительной влажностью до 80% и атмосферным давлением 630-800мм рт.ст.
- Габариты:
- стационарного варианта не более 1400×350×145мм
- передвижного варианта не более 1670×500×600мм
- Прочие характеристики
- Производительность при номинальном напряжении питания
- РБУ 2/30 — 80±10м³/ч
- РБУ 3/30 — 120±10м³/ч
- Количество вентиляторов 2шт.
- Электропитание 220±22В; 50Гц
- Диапазон показаний счетчика наработки часов 0…9999 часов
- Время непрерывной работы не менее 8 часов
- Средний срок службы ламп не менее 8000 часов
- Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, не более 24 месяцев со дня изготовления.
Производство компании «УКБП» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла испытания по итогам которых выдана сертификационная документация и декларации соответствия.
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13.05.2008:45:59