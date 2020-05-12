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Производство

Компания «УКБП» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Утес»

 © rostec.ru

Компания «УКБП» (г.Ульяновск) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов. «УКБП» расширило производственные возможности по выпуску аппаратов и выпускает аппараты с темпом около 1000 рециркуляторов в месяц.

Рециркуляторы РБУ-2/30 «Утес», РБУ-3/30 «Утес» представляют из себя аппараты закрытого типа и предназначены для работы в присутствии людей. Их можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. В передвижном варианте стерилизаторы комплектуются съемной колесной рамкой-тележкой.

Рециркуляторы РБУ, благодаря учету в конструкции опыта эксплуатации в тяжелых условиях и жестких требований заказчиков, могут работать непрерывно полный рабочий день. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

 © Фото из открытых источников

Достоинством аппаратов также является их мощность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее.

Устанавливаемые в аппараты УФ-лампы обеспечивают ресурс не менее 8000 часов, время непрерывной работы не менее 8 часов. Гарантийный срок для аппаратов составляет 18 месяцев.

 © Фото из открытых источников

Плоская конструкция удобна, прочна, легко монтируется на вертикальную поверхность и не занимает много места. Аппараты снабжены встроенным блоком автоматического управлеия и индикации времени работы ламп.

 © utyos.ru

Аппараты рассчитаны на работу в медицинских помещениях I-V категорий, а также могут использоваться в сельскохозяйственных, промышленных помещениях, в общественных зданиях с большим скоплением людей.

Технические характеристики

  • Эффективность обеззараживания воздушного потока (по золотистому стафилококку):
  • РБУ 2/30-Утес не менее 99,0%
  • РБУ 3/30-Утес не менее 99,9%
  • Мощность потребляемая от сети:
  • РБУ 2/30-Утес не более 150 ВА
  • РБУ 3/30-Утес не более 180 ВА
  • Рабочий режим при:
  • температуре окружающего воздуха от +10 до +35°,
  • с относительной влажностью до 80% и атмосферным давлением 630-800мм рт.ст.
  • Габариты:
  • стационарного варианта не более 1400×350×145мм
  • передвижного варианта не более 1670×500×600мм
  • Прочие характеристики
  • Производительность при номинальном напряжении питания
  • РБУ 2/30 — 80±10м³/ч
  • РБУ 3/30 — 120±10м³/ч
  • Количество вентиляторов 2шт.
  • Электропитание 220±22В; 50Гц
  • Диапазон показаний счетчика наработки часов 0…9999 часов
  • Время непрерывной работы не менее 8 часов
  • Средний срок службы ламп не менее 8000 часов
  • Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, не более 24 месяцев со дня изготовления.

Производство компании «УКБП» сертифицировано и лицензировано. Продукция прошла испытания по итогам которых выдана сертификационная документация и декларации соответствия.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. ukbp.ru,
  2. rostec.ru,
  3. www.8a.ru,
  4. www.ukbp.ru,
  5. utyos.ru,
  6. reestrinform.ru,
  7. pressebox.de,
  8. 05.rospotrebnadzor.ru

«Утес», Ульяновск, «УКБП», ультрафиолетовые рециркуляторы
  • Нет аватара RIX
    13.05.2008:45:59

    Зря использовали название, которое и так уже «на языке».

    «Утёс» повсеместно в первую очередь это пулемет НСВ 12.7.

    Лучше было взять какое нейтральное название.

    Например Пион, Гвоздика, Тюльпан. Гиацинт наконец.

    #1197677
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