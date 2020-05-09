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Строительство Главного храма ВС РФ завершено

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x_lDNvwTx6Q
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x_lDNvwTx6Q

ВС РФ, храм Вооруженных сил РФ
  • Нет аватара termometrix
    09.05.2016:13:12

    Шедевр!

    #1197321
  • Badassgoliath Badassgoliath
    09.05.2017:14:09

    Я человек не религиозный, но заметке ставлю плюс. И видео тоже впечатляет. И символизм, и экспозиции — всё.

    #1197323
    • Нет аватара brat_po_razumu
      09.05.2017:33:15

      Совершенно верно. Для того, чтобы восхищаться, наслаждаться красотой — вовсе же не обязательно быть верующим человеком.

      #1197326
      • Нет аватара termometrix
        09.05.2018:41:48

        Тут элементы всех религий и течений представлены,уникальный храм!В том числе и католицизм/формы музейного комплекса особенно много напоминают комплекс базилики Святого Петра в Риме,Ватикан/, но тут видны даже мотивы Англиканской/английской/церкви-аналогии с криптами в храмах протестантаского толка.

        Весь мир собран здесь:ислам,индуизм,буддизм,иудаизм и.т.д.

        Пантео́н (греч. Πάνθειον, «(храм) всем богам»).Бог один конечно.

        В Татарстане был построен храм всех религий,а в Астане,Нур-Султан,Дворец мира и согласия по проекту Фостера,огромная пирамидальная структура с глубокой архитектурной перспективой.Символ объединения мира,храм продолжает эту традицию.

        Отредактировано: termometrix~18:52 09.05.20
        #1197334
  • Сергей Беседин
    09.05.2017:36:42

    Пожалуй лучший Храм, после царского времени.Молодцы архитекторы и строители. ДА. Шедевр конечно…

    #1197327
    • Нет аватара termometrix
      09.05.2018:43:48

      Согласен.Архитекторы царской эпохи гордились бы подоным Храмом-Мемориалом.

      Отредактировано: termometrix~20:08 09.05.20
      #1197335
  • Bizzz vcvc Bizzz vcvc
    09.05.2018:22:21

    Безусловно Храм красивый. Но некоторые элементы очень спорны. На видеоролике 1:41 показаны люди с автоматами, оружие лишает жизни человека и противоречит одной из заповедей, Не убий.

    #1197330
    • Нет аватара termometrix
      09.05.2018:28:17

      Это не только храм,но и пантеон с огромной музейной экспозицией.

      #1197331
    • Нет аватара brat_po_razumu
      09.05.2018:36:35

      оружие лишает жизни человека и противоречит одной из заповедей, Не убий.

      Безусловно.

      И в т. ч. для этого и существуют храмы вообще, и этот храм в частности: чтобы нам не пришлось вновь убивать захватчиков нашей земли, чтобы эти создания и рыпнуться на нашу землю не могла.

      Об этом должны помнить и мы — и те создания, которые пытаются лезть. Вот чтобы этого не было, не было новых убийств — для этого и есть люди с автоматами, показанные в храме.

      Люди с автоматами для того и есть, чтобы соблюдалась божья заповедь, не убий. Люди с автоматами для того, чтобы нас не убивали — и чтобы, соответственно, нам не пришлось убивать.

      Отредактировано: brat_po_razumu~18:38 09.05.20
      #1197332
      • Нет аватара termometrix
        09.05.2020:12:24

        Да,брат.Это и Храм-Предупреждение,чтобы все дети на зелме жили мирно,спокойно и дружно.

        #1197338
    • Нет аватара Yrapod
      09.05.2018:40:08

      Bizzz vcvc. Насколько вы хорошо знакомы с христианским учением, чтобы вот так вот безапелляционно утверждать? Противоречит. А меч в руках архангела Михаила разве не оружие? Акцент не на оружии, а на людях воевавших.

      Отредактировано: Yrapod~18:46 09.05.20
      #1197333
    • Руслан Комар Руслан Комар
      09.05.2019:12:41

      То есть Архангел Михаил, Георгий Победоносец, Александр Невский…и т.д. не правильно изображены на иконах??? В разные времена разные оружия…акцент не не на оружии, а на том, что нет большего проявления Любви, чем положить душу за други своя!!!

      #1197337
  • seregin-s1 seregin-s1
    09.05.2019:03:47

    Шикарный храм! И не побоюсь сказать, что Шойгу поставил себе памятник при жизни. Светлая память всем защитникам отечества!

    #1197336
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