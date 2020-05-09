Строительство Главного храма ВС РФ завершено
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x_lDNvwTx6Q
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