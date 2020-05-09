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«Алтайгеомаш» выпустил улучшенный аналог импортных буровых установок для буровиков.

Ведущее в СНГ предприятие по производству буровых установок «Алтайгеомаш» выпустило новую модель. На 85% она состоит из отечественных деталей, но по своим качественным характеристикам превосходит импортные аналоги.

20 августа «Алтайгеомаш» пригласил к себе ведущих геологов Сибири, европейской части России и ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Около 30 экспертов-практиков побывали на производстве, оценили организацию работ и главное — увидели в деле новую гидрофицированную многофункциональную установку УКБ-5СП с буровым станком СГБ-6. Она предназначена для бурения геологоразведочных скважин при поиске твердых полезных ископаемых. Углубиться в недра с помощью этой модели можно на полторы тысячи метров.

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