Ростех разработал первый отечественный калибратор для настройки тепловизоров

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый отечественный инфракрасный калибратор для точной настройки тепловизоров, дистанционно измеряющих температуру тела. Новое устройство «Сыч-15» значительно дешевле зарубежных аналогов, а также калибраторов на основе «абсолютно черного тела». Погрешность измерений не превышает 0,1 градуса. Инфракрасный калибровочный излучатель «Сыч-15» разработан в ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника». В приборе применена отечественная компонентная база, изготавливаемая также на предприятии «Росэлектроники» — НПП «Исток» им. Шокина. Для точной работы санэпидемиологического тепловизора, измеряющего температуру тела человека в режиме потока, необходимо регулярно производить его корректировку по эталонным данным. Для этих целей применяются инфракрасные калибраторы или калибраторы на основе «абсолютно черного тела» (АЧТ) — объекта, который поглощает все направленное на него излучение и ничего не отражает. Устройства на основе АЧТ имеют избыточный потенциал для поточных тепловизоров.

Прибор «Сыч-15» размещается в поле зрения тепловизионной камеры — заданная температура его излучающей поверхности является эталонной. С помощью специализированного программного обеспечения тепловизор автоматически фиксирует все изображения в поле зрения, температура которых превышает заданный программный порог. Например, людей с повышенной температурой тела — более 37 градусов. При этом погрешность измерений не превышает 0,1 градуса.

«Для поточного контроля температуры тела при помощи тепловизоров требуется повышенная точность. Чтобы ее обеспечить, используются дорогостоящие импортные калибровочные средства. Новая разработка ЦНИИ „Циклон“ обладает всеми необходимыми техническими характеристиками и при этом дешевле зарубежных аналогов. Прибор может использоваться с любыми моделями тепловизоров — как отечественного, так и импортного производства. Опытный образец устройства уже создан, проведены необходимые испытания, получена Декларация о соответствии требованиям технических регламентов ЕвразЭС. Мы готовы к серийному производству до 3000 калибраторов ежемесячно», — заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.