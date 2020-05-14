В Удмуртии появился первый племенной репродуктор по голштинской породе КРС

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Начиная с 2020 года, Удмуртия будет разводить собственный племенной скот популярной голштинской породы, уже не закупая на стороне - в республике появился первый племенной репродуктор. В этом статусе теперь работает ООО «Мир» Воткинского района.

Все нынешние рекорды молочной продуктивности Удмуртии принадлежат голштинизированным черно-пестрым коровам, в ООО «Мир» Воткинского района кровность по голштинам также достигла высоких показателей. В отдельную группу были выделены высококровные животные 4 поколения с показателем выше 97%, каждое прошло комплексную оценку племенной ценности — по экстерьеру и конституции, родословной, продуктивным качествам и т. д. По заключению специальной комиссии эти животные были признаны соответствующими всем стандартам голштинской породы КРС.

Сегодня это ценное племенное ядро в стаде хозяйства уже формируют 119 признанных чистопородных животных, среди них и дойные коровы, и ремонтный молодняк. И оно постепенно пополняется отелившимися первотелками. Среднесуточный надой молока от коров-голштинов в «Мире» достиг 33 кг.

27 кг молока в сутки сегодня здесь получают от другой группы высокоценных коров — породы Джерси.

Их в хозяйстве сейчас 50 голов, племенные нетели были завезены в 2019 году из Дании для улучшения стада. «Иностранки» успешно адаптировались к местным природно-климатическим условиям и сегодня дают не только «большое» молока — очень качественное и ценное, с высоким содержанием жира и белка. Оно является наилучшим сырьем для производства высококачественных сыров.

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До сих пор в Удмуртии племенные заводы и репродукторы занимались разведением двух традиционных для региона молочных пород КРС — черно-пестрой и холмогорской. В этом статусе сегодня работают 40 сельхозпредприятий.