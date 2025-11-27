В с. Зура Игринского района состоялось торжественное открытие новой молочной фермы, рассчитанной на содержание 300 голов крупного рогатого скота.

Агрокомплекс в Зуре является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Игринского района. В распоряжении предприятия находится 4,2 тыс. га земельных угодий. Общее поголовье КРС в хозяйстве составляет более 1,5 тыс. голов, в том числе 660 коров. За 10 месяцев текущего года предприятие произвело 5,5 тыс. тонны молока, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Животноводческое помещение, введенное в эксплуатацию, представляет собой каркасное строение, разделенное на четыре секции для комфортного содержания дойных коров. Здесь реализована беспривязная система содержания, обеспечивающая животным свободу передвижения и естественное поведение. Кормление осуществляется с помощью миксера-кормораздатчика, что гарантирует равномерное распределение кормов и сбалансированный рацион. С автоматическим подталкиванием корма к стойлам справляется робот. Он запрограммирован каждый час проезжать по заданному маршруту для поддерживания равномерного доступа животных к пище в любое время суток, что снижает потери корма, улучшает здоровье животных и повышает продуктивность фермы, освобождая персонал от рутинной работы и экономя ресурсы. Автоматическая система подачи воды с подогревом позволяет поддерживать оптимальный водный баланс животных в любое время года, а современная система удаления навоза с использованием скрепера обеспечивает чистоту и гигиену в помещении.

Доение коров осуществляется в доильном зале типа «параллель» на 24 головы, что ускоряет и облегчает процесс получения молока. На данный момент в новом помещении содержится 104 головы дойных коров. Завод животных осуществляется постепенно, партиями, чтобы обеспечить плавную адаптацию к новым условиям содержания и избежать стресса.