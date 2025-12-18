На предприятии «Рассвет» состоялось открытие нового коровника на 140 голов КРС с современным доильным блоком.

Это первая роботизированная ферма в Игринском районе, всего по республике их уже 24.

На предприятии «Рассвет» содержится более 1,2 тыс. голов КРС, в том числе 370 коров. За 11 месяцев текущего года произведено 3,9 тыс. тонн молока, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удой молока на одну корову составляет 11,3 тыс. кг, что позволяет предприятию занимать четвертое место среди лучших хозяйств республики по продуктивности животных в Удмуртии.

Коровник оснащен передовыми технологиями, включая автоматизированную раздачу кормов и поение, систему удаления навоза и доильный зал с роботами «Мерлин». Коровы заселят новую ферму уже в начале 2026 года.