С излучателем против саранчи

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На Ставрополье начали выпускать оборудование для защиты от саранчи. Производство аппаратов для борьбы с летающими вредителями налажено на базе завода «ЮТЭК» в Михайловске.

По данным пресс-службы Министерства промышленности, энергетики и связи Ставропольского края, для защиты от насекомых-вредителей предприятие разработало и выпустило специальные передвижные установки. Устройства оснащены ультрафиолетовым излучателями, которые привлекают летающих паразитов, в том числе саранчу. УФ-лампы окружены металлической сеткой под напряжением. Силы разряда достаточно для нейтрализации вредителей. В зависимости от типа модели, устройства способны обеспечить защиту сельскохозяйственных угодий на площади до 3 гектаров в дневное время суток и до 12 гектаров — в ночное.

Мощности предприятия позволяют еженедельно выпускать до 10 таких излучателей в различных модификациях.

«Сегодня ставропольские промышленники могут предложить целый ряд технологических решений и устройств для работы аграриев. Одно из них — „световые пушки“, помогающие в борьбе с насекомыми-вредителями на фермах и полях. Это оборудование автономно: оно работает от обычных автомобильных аккумуляторов, что позволяет оперативно развертывать его в любой точке сельхозугодий», — говорится в сообщении.

Из-за саранчи в 2018 году режим чрезвычайной ситуации вводили в некоторых районах Дагестана и Ставропольского края, режим повышенной готовности действовал в шести районах Калмыкии. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с насекомым десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами.