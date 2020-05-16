РЭП ХОЛДИНГ отгрузил оборудование для новопортовского НГКМ

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«РЭП Холдинг» отгрузил 2 комплекта газоперекачивающих агрегатов «Ладога» мощностью 32 МВт в рамках строительства комплекса объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения.

Газотурбинные установки в составе ГПА произведены на Невском заводе в рамках контракта с «Газпромнефть-Снабжением» для задач «Газпромнефть-Ямала». На объекте уже приступили к монтажу агрегатов.

ГПА будут использоваться для расширения мощностей в рамках повышения объемов добываемых ресурсов на месторождении. По своей конструкции они аналогичны ранее поставленным 8 агрегатам производства «РЭП Холдинга», которые были отгружены в 2014-2015 гг. и введены в эксплуатацию в 2017 году в составе установки комплексной подготовки газа на арктическом промысле. С их помощью повышается давление попутного нефтяного газа для последующей закачки в пласт.

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Справка:

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Извлекаемые запасы категорий B1 и B2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа (с учетом палеозойских отложений). Новопортовская нефть по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%). К началу 2020 года накопленная добыча на Новопортовском месторождении достигла 25 млн тонн нефти.