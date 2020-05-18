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Судостроение и судоходство

Первый российский краболов, построенный по программе инвестквот, передан заказчику

 © Фото из открытых источников

15 мая 2020 года представители Ленинградского судостроительного завода «Пелла» и дальневосточной компании «Антей» подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь» (строительный № 402).

Краболов «Русь» является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба. Технические характеристики краболова полностью соответствуют требованиям действующих нормативных документов программы.

Закладка судна «Русь» состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду — 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.

В рамках продолжения серии проекта 03070 завод «Пелла» ведёт строительство двух судов-краболовов по заказу ООО «Островной-Краб». Как и «Русь», эти суда строятся по программе инвестиционных квот на добычу краба.

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и т. п.) конусными ловушками «японского» типа. Для транспортировки краба используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлаждённой и подготовленной забортной водой (RSW-танки).

Технические характеристики судна для добычи краба проекта 03070

Длина габаритная, мок. 50,5
Ширина габаритная, мок. 12,6
Осадка габаритная, м6,72
Валовая вместимость, т1182
Вместимость RSW-танков, м3ок. 461
Вместимость кладовой наживки, м330,5
Автономность по запасам топлива, сутокне менее 30
Скорость, узлов12
Экипаж, человек28
Главный двигательWartsila 6L20 мощностью ок. 1200 кВт при 1000 об/мин
Символ классаКМ

 © pellaship.ru

Ice2 AUT3 (REF) Fishing vessel.
Источник: http://pellaship.ru/18-05-2020-rus-03070.html

судостроение, Пелла, Дальний Восток, инвестквоты, краболовные суда
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