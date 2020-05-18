Первый российский краболов, построенный по программе инвестквот, передан заказчику
15 мая 2020 года представители Ленинградского судостроительного завода «Пелла» и дальневосточной компании «Антей» подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь» (строительный № 402).
Краболов «Русь» является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба. Технические характеристики краболова полностью соответствуют требованиям действующих нормативных документов программы.
Закладка судна «Русь» состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду — 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.
В рамках продолжения серии проекта 03070 завод «Пелла» ведёт строительство двух судов-краболовов по заказу ООО «Островной-Краб». Как и «Русь», эти суда строятся по программе инвестиционных квот на добычу краба.
Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий
Технические характеристики судна для добычи краба проекта 03070
|Длина габаритная, м
|ок. 50,5
|Ширина габаритная, м
|ок. 12,6
|Осадка габаритная, м
|6,72
|Валовая вместимость, т
|1182
|Вместимость RSW-танков, м3
|ок. 461
|Вместимость кладовой наживки, м3
|30,5
|Автономность по запасам топлива, суток
|не менее 30
|Скорость, узлов
|12
|Экипаж, человек
|28
|Главный двигатель
|Wartsila 6L20 мощностью ок. 1200 кВт при 1000 об/мин
|Символ класса
|КМ
Ice2 AUT3 (REF) Fishing vessel.
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