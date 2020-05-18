Первый российский краболов, построенный по программе инвестквот, передан заказчику

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15 мая 2020 года представители Ленинградского судостроительного завода «Пелла» и дальневосточной компании «Антей» подписали акт приема-передачи головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь» (строительный № 402).

Краболов «Русь» является первым судном, построенным в рамках государственной программы инвестиционных квот на добычу краба. Технические характеристики краболова полностью соответствуют требованиям действующих нормативных документов программы.

Закладка судна «Русь» состоялась 2 марта 2018 года, спуск на воду — 26 декабря 2018 года. Заводские ходовые испытания, по результатам которых были подтверждены основные проектные характеристики судна, завершились 7 мая 2020 года.

В рамках продолжения серии проекта 03070 завод «Пелла» ведёт строительство двух судов-краболовов по заказу ООО «Островной-Краб». Как и «Русь», эти суда строятся по программе инвестиционных квот на добычу краба.

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и т. п. ) конусными ловушками «японского» типа. Для транспортировки краба используются решетчатые корзины, которые помещаются в термоизолированные цистерны с охлаждённой и подготовленной забортной водой (RSW-танки).

Технические характеристики судна для добычи краба проекта 03070