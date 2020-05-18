Решают граждане: как Подмосковье стало самым благоустроенным субъектом России

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Минстрой РФ опубликовал рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Третий год подряд его возглавляет Московская область. О том, что благоустройство в Подмосковье — это не только новая плитка и лавочки, говорит и индекс качества городской среды. По данным за 2019 год, 80% или 59 из 73 подмосковных городов обладают благоприятной городской средой. Какими проектами область гордится больше всего, — в материале портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

Московский регион, в основном, состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач. Всего в регионе 22 исторических поселения — 2 федерального значения (Зарайск и Коломна) и 20 областного значени.Кстати, пока в России только Подмосковье может похвастаться тем, что городской средой в нем занимается отдельное министерство.

Особенно активно регион участвует в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Из 22 подданных заявок на конкурс 2018 года гранты на реализацию проектов получили четыре города: Дубна, Зарайск, Коломна и Сергиев Посад, в 2019 году Подмосковье улучшило свой результат: из 12 заявок пять оказались выигрышными. Жители Серпухова, Каширы, Вереи, Звёздного городка и Пересвета получат новые благоустроенные территории до конца этого года. В конкурсе 2020 года Подмосковье снова забрало пять наград, среди них проекты благоустройства в Зарайске, Ногинске, Волоколамске, Егорьевске и Сергиевом Посаде.

Кроме того, за прошлый год Подмосковье по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроило 54 общественных пространства, среди которых набережные, площади, парки и зоны отдыха. Всего, по данным министерства благоустройства Московской области, в 2019 году на эти цели было выделено 12 млрд рублей.

Свой успех в создании комфортной городской среды в Подмосковье объясняют активным участием местных жителей в вопросах благоустройства. Они выбирают места, которые нуждаются в улучшении, проводят обсуждения и встречи, голосуют за проекты на портале «Добродел». «В 2019 году в вопросах благоустройства приняли участие более 2,3 млн человек путем участия в голосовании на портале «Добродел», соучастном проектировании и участии на общественных обсуждениях

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