Новый детский сад с бассейном открыли в г. Кемерово

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В Ленинском районе Кемерова открылся второй корпус детского сада № 231 на 350 мест. В дошкольном учреждении есть бассейн, соляная комната, изостудия, спортивный и танцевальный залы, развивающие игры и многое другое.

До конца 2020 года в столице Кузбасса начнут работу четыре новых детских сада, построенных по нацпроекту «Демография». В целом, в регионе в этом году построят 14 детских садов.

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