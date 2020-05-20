Холдинг «УЛК» запустил пеллетный завод в Новгородской области

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В г. Пестово состоялся запуск пеллетного завода, мощностью 60 тысяч тонн древесно-топливных гранул в год. Это новые производственные площади Пестовского лесопромышленного комплекса, который входит в состав ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания». ⠀

Архангельская компания пришла в Новгородскую область в 2017 году. За это время была проведена масштабная реконструкция старейшего в нашем регионе Пестовского лесопильного завода. Инвестиции в модернизацию технологических линий и производственных площадок предприятия составили почти 1,4 млрд рублей.

Трехлетняя инвестиционная программа ГК «УЛК» позволила соединить сырьевые возможности компании в Архангельской и Вологодской областях с производственными возможностями лесопильного завода в Новгородской области.

Предприятие полностью обеспечено сырьем, привозимым из-за пределов Новгородской области.

Как отметил гендиректор компании ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания» Владимир Буторин, с запуском пеллетного завода предприятие будет работать по принципу безотходного производства: здесь сформирован замкнутый цикл, применены ресурсосберегающие технологии. Планы предприятия — значительно увеличить объемы выпуска продукции высокого качества, которая идет на экспорт.

Уже с 2021 года Группа компаний УЛК станет лидером в России по производству пиломатериалов и пеллет: на трёх заводах будет производиться 1,4 миллиона кбм пиломатериалов и 300 тысяч тонн пеллет в год.

С 2024 года, когда будет запущен новый суперсовременный лесоперерабатывающий завод на севере Архангельской области — в Пинежского районе — эти показатели вырастут на порядок: объём производства пиломатериалов достигнет 2,4 миллиона кбм в год, пеллет — 900 тысяч тонн.