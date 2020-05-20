УК «Кузбассразрезуголь» запустила первый в России экскаватор ЭКГ-18М

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На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию новый отечественный экскаватор ЭКГ-18М. В честь предстоящего 300-летия открытия Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году, машине присвоен номер 300.

До конца 2020 года «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще четыре ЭКГ-18М: по одному — на Кедровский и Калтанский разрезы, еще два поступят на Бачатский разрез.

ЭКГ-18М — это модернизированная модель экскаватора производства ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) — ЭКГ-18, который сегодня широко используется в горной отрасли. ЭКГ-18 под заводским номером 1 был запущен в 2011 году на Краснобродском угольном разрезе, а сегодня на предприятиях Компании работают уже 10 таких машин. Специалисты угольной Компании принимали непосредственное участие в доработке ЭКГ-18. В обновленной версии серийной модели учтен девятилетний опыт эксплуатации машин этого класса на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь».

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Качественные изменения, направленные на повышение надежности, ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных узлов, конструкций и систем экскаватора. При этом инженеры применили самые современные технические решения. В ЭКГ-18М модернизирован механизм открывания днища ковша, что позволяет уменьшить цикл его разгрузки в автосамосвал, выполнены работы по улучшению конструктива стрелы и ходовой тележки. Изменения затронули и кузов: повышены его герметичность, безопасность, созданы более комфортные условия для машиниста. Установлена информационно-диагностическая система, обеспечивающая надежный контроль работы узлов и защиту экскаватора от эксплуатации в режимах перегрузки. ЭКГ-18М оборудован системой сигнального освещения опасной зоны Red Kill Zone, которая повышает безопасность горных работ в темное время суток, и оснащен системой видеонаблюдения с двумя мониторами, позволяющей наблюдать одновременно за машинным отделением, рабочим оборудованием, кабельным барабаном и «мертвыми зонами» экскаватора. Защиту от возгораний обеспечивает автоматическая система пожаротушения ТУНГУС кузбасского производства.

«В сотрудничестве специалистов угольной Компании и конструкторов «Уралмашзавода» удалось создать совершенно другую машину, более надёжную, удобную и безопасную в работе. Этот экскаватор по своим характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам», — комментирует начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов.

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