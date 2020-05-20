В Челябинске открыли самую большую дорожную развязку

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20 мая открыли третью очередь самой крупной в регионе дорожной развязки — на пересечении улиц Братьев Кашириных и Свободы. Ее начали строить 13 лет назад.

Развязку строили поэтапно. Первую очередь запустили в сентябре 2011-го, вторую — в октябре 2012 года. Затем возведение транспортного коридора заморозили из-за недостатка денег.

К третьей очереди моста вернулись только тогда, когда зашла речь о саммитах ШОС и БРИКС. В 2017 году на работы выделили 250 миллионов рублей, в 2018-м — 950 миллионов. Эстакадой занялись специалисты «Южуралмоста».

И тем не менее сроки по объекту постоянно сдвигали. Сначала его хотели сдать в конце 2018-го. Но к этому времени подрядчик сделал только основание для дороги, перекинул его через существующие проезжие части и вплотную подвёл к улице Нагорной. Эти работы непрерывно шли несколько месяцев.

Укладкой асфальта занялась другая компания — «Мостоотряд-16» — филиал «Уралмостостроя». Выполнить контракт хотели к лету 2019-го, затем сроки сдвинули на конец года, а в итоге протянули до середины 2020-го. На ул. Российской переложили трамвайные рельсы, потому ненадолго пришлось менять направление движения общественного транспорта.

Это важный объект для города, он помогает связать центр города с густонаселенным северо-западом.

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