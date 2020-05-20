ГК «Римера» начал выпуск новой модификации насосной смесительно-осреднительной установки

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Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, приступил к производству новой модификации насосной смесительно-осреднительной установки УНБ-125×50СО.

Установка УНБ-125×50СО монтируется на шасси автомобиля КАМАЗ 63501 повышенной проходимости и применяется в процессе бурения и капитального ремонта скважин. Она оснащена трехплунжерным насосом высокого давления НТП-175, смесительно-осреднительной емкостью и бункером для сухого цемента объемом четыре кубометра.

В первом квартале 2020 года «Ижнефтемаш» разработал около десяти новых моделей и модификаций нефтепромыслового оборудования.

В сравнении с предыдущей модификацией УНБ-125×50СО, в новой модификации вместо мерного бака установлена осреднительная емкость с перемешивателями объемом шесть кубометров. Для приготовления раствора используются водоподающий насос ЦНС-38×154 и смеситель эжекторного типа, что обеспечивает более высокое качество раствора по сравнению с технологией подачи тампонажной смеси в жидкость с помощью шнеков.

— Следуя клиентоцентричной трансформации Группы ЧТПЗ, компания в соответствии с запросами клиентов расширяет функциональные возможности выпускаемой спецтехники и улучшает ее эксплуатационные характеристики. При помощи одной установки УНБ-125×50СО клиент может доставить на месторождение до пяти тонн тампонажной смеси, приготовить раствор и закачать его в скважину с минимальными сопутствующими затратами, — прокомментировал руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

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