В Великом Новгороде запустили установку гранулирования карбамида

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Группа «Акрон» запустила на своей площадке в Великом Новгороде установку гранулирования карбамида. Запущенная установка дополнит продуктовый портфель компании премиальным гранулированным карбамидом, который широко востребован по всему миру.

Общий объем инвестиций в строительство установки составил около 2 млрд рублей. Дополнительно построен склад для хранения готовой продукции на 15 тыс. тонн карбамида.

Мощность установки 700 тыс. тонн продукции в год.

В 2019 году компания приступила к проекту по глубокой модернизации агрегата Карбамид № 6 с увеличением его мощности. После завершения проекта в 2021 году мощность цеха вырастет до 1,9 млн т в год. Это сделает «Акрон» крупнейшей площадкой по выпуску карбамида не только в России, но и в Европе. При этом «Акрон» сможет выпускать до 1,4 млн т сухого продукта (гранулированного и приллированного) и производить жидкое удобрение КАС".

Группа «Акрон» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманский области и реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах — в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) — и сбытовые сети в России и Китае.