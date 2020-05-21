В Челябинской области запустили новый рыбозавод по выращиванию осетра и муксуна

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В Чебаркульском районе Челябинской области запустили новый рыбозавод стоимостью 23 млн рублей и мощностью 2 млн штук осетровых и 4 млн штук муксуна в год. Первый миллион рыб планируется вырастить уже в текущем году.

Площадь цеха — 1150 квадратных метров. Производство оснащено современными установками замкнутого водоснабжения для инкубации икры и подращивания молоди ценных видов рыб — стерляди и муксуна. Объём рыбоводных бассейнов — 380 кубометров.

— Ферма построена за счёт собственных средств, — уточнили в ЗАО «Чебаркульский рыбозавод».

Новые мощности позволят успешно реализовать собственные программы сохранения водных биоресурсов и ведения работ по товарному рыбоводству. На 2020 год эти программы утверждены в Федеральном агентстве по рыболовству.

— Для реализации этих программ Чебаркульский рыбозавод получил возможность весной 2020 года самостоятельно добывать в сибирской реке Обь производителей стерляди и заготавливать от них рыбоводную икру для инкубации и дальнейшего выращивания на новой рыбоводной ферме, — рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Продукцию нового цеха чебаркульские рыбоводы будут использовать для выращивания в собственных прудах до товарного веса, а потом продавать переработанную и свежую рыбу в Челябинской области и других регионах страны. Часть подрощенной молоди пойдёт на обновление собственного ремонтно-маточного стада стерляди и муксуна. Также рыбу планируют отправлять различным предприятиям Уральского региона и Западной Сибири для компенсационного зарыбления водоёмов Обь-Иртышского бассейна.

В 2020 году в водоёмы, находящиеся в пользовании Чебаркульского рыбозавода, было выпущено около 25 миллионов штук личинок пеляди, рипуса и сига.

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