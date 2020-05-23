Спущена на воду вторая баржа «Белмакс 10» проекта RDB20 класса «О»
Спущена на воду вторая мелкосидящая трюмная баржа грузоподъемностью 6000 тонн «Белмакс 10» проекта RDB20 класса «О» (строительный номер 4110).
Характеристики баржи — 6000 тонн груза в пресной воде при осадке 2,85 м и при массе порожнем 1136 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.
Серия из двух сухогрузных судов проекта RDB20 с эксплуатационными осадками от 1,20 до 2,85 м (как и построенных ранее восьми нефтеналивных судов проекта ROB20) строится Окской судоверфью по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».
Проект RDB20 разработан Морским Инженерным Бюро.
При проектировании корпуса проекта RDB20 габаритными размерами (длина х ширина х высота борта) 118 м х 22,6 м х 3,0 м широко применялись расчетные методы, что позволило обеспечить грузоподъёмность 6000 тонн при осадке 2,85 м. Это безусловно рекорд для судов внутреннего плавания.
RDB20 представляет собой стальное, однопалубное, несамоходное судно, с тронковой палубой, с непрерывными продольными комингсами грузовых трюмов, надстройками бака и юта, с двойным дном и двойными бортами, с 6 грузовыми трюмами (три пары трюмов по длине), с транцевой носовой и кормовой оконечностями с избыточным надводным бортом.
Вместимость грузовых трюмов — 9130 куб. м. Дедвейт при осадке 2,85 м составляет 6017 тонн, при осадке 2,50 м — 5110 тонн, при осадке 2,20 м — 4330 тонн, 1,80 м — 3300 тонн.
Люковые закрытия брызгонепроницаемые съемного типа.
Когда-то такие же рекорды ставили первые в мире баржи, которые имели также очень длинную и плоскую конструкцию корпуса при минимальной массе корпуса. В 1885 году их спроектировал и построил в Царицыне и Саратове выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов.
Новые баржи могут перевозить навалочные грузы с возможностью осуществления погрузки-выгрузки с использованием крана с грейфером.
Поэтому класс Российского Речного Регистра «озерный» — O 2.0.
Судно предназначено для эксплуатации в бассейнах разряда «О» с высотой волны 1% обеспеченности 2,0 м. Основной район эксплуатации: река Белая — река Волга, вплоть до устья Волги.
Эксплуатация судна предусматривается методом толкания со сцепными замками типов Р-100 и О-200. В качестве толкачей предполагаются (на первом этапе) все те же «Уралы» / «Волгари».
Головное судно проекта RDB20 «Белмакс 9» (строительный номер 4109) было заложено
Второе судно «Белмакс 10» (строительный номер 4110) было заложено
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